Σέρρες: Αρκούδα κατασπαράζει άλογα και μουλάρια στην Κερκίνη – Έφτασε 500 μέτρα από τα σπίτια

Ανησυχούν ιδιαίτερα κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι στην περιοχή της Κερκίνης Σερρών, καθώς τις τελευταίες πέντε ημέρες αρκούδα κατασπαράζει μουλάρια και άλογα, ακόμα και μέσα σε στάβλους. Η τελευταία της επίθεση ήταν αυτή που καταγράφηκε πολύ κοντά στο χωριό Κορυφούδι με θύμα ένα άλογο του επιχειρηματία οικοτουρισμού Θεόδωρου Αλατσίδη.

«Το ζώο ήταν μέσα στον στάβλο μαζί με τα υπόλοιπα και η αρκούδα μπήκε σκαρφαλώνοντας από κάποιο σημείο όπου ο φράχτης είναι χαμηλότερος. Άρχισε να το κυνηγάει κι αφού το ανάγκασε να βγει από τον στάβλο το έφτασε και το κατασπάραξε», λέει στη Voria.gr ο επιχειρηματίας.

Την ύπαρξη της αρκούδας επιβεβαίωσε και η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή κι έδωσε οδηγίες στους υλοτόμους για την προστασία των ζώων τους, ενώ ζήτησε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ την εγκατάσταση ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου που θα τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις της σε χαμηλά υψόμετρα.

Το ανησυχητικό είναι ότι σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον στάβλο όπου έγινε η σημερινή επίθεση υπάρχει ο οικισμός Κορυφούδι στον οποίον κατοικούν οικογένειες.

«Πρόκειται για μεγαλόσωμο ζώο, όπως έχουμε καταλάβει από τις πατημασιές της, και έχει μαζί της και μικρό αρκουδάκι», λέει στη Voria.gr ο υλοτόμος Ευλάμπιος Καραχρυσάφης, το μουλάρι του οποίου ήταν το πρώτο που κατασπαράχθηκε από την αρκούδα το περασμένο Σάββατο. «Μετά και την επίθεση σε ζώο συναδέλφου μου τη Δευτέρα εγκαταλείψαμε το σημείο καθώς δεν φοβόμαστε μόνο για τα ζώα μας αλλά και για τις ίδιες μας τις ζωές. Πρέπει να ληφθούν μέτρα γιατί εάν οι επιθέσεις της αρκούδας έχουν φθάσει τόσο χαμηλά η κατάσταση είναι επικίνδυνη», συμπληρώνει.

Οι θάνατοι των τριών ζώων έχουν καταγραφεί κι από το τοπικό παράρτημα του ΕΛΓΑ και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των ιδιοκτητών τους.