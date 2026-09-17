Γιώργος Μαζωνάκης: Οι δωρεές για το «Humanity Greece» ξεπέρασαν τις 11 χιλιάδες ευρώ – Θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα

Οι δωρεές, αντί στεφάνων, στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη προς τον Οργανισμό «Humanity Greece» ξεπέρασαν τις 11.000 ευρώ. Χάρη σε αυτές τις δωρεές, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα που θα προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε όσους το χρειάζονται, τιμώντας το δοτικό πνεύμα του καλλιτέχνη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι δωρεές, αντί στεφάνων, που ζήτησε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Οργανισμό «Humanity Greece», ξεπέρασαν τις 11 χιλιάδες ευρώ.
  • Χάρη σε αυτές, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα που θα προσφέρει φαγητό και φροντίδα σε όσους το χρειάζονται.
  • Η «Humanity Greece» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση: «Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε ότι ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ».

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Με ανακοίνωσή του, το «Humanity Greece» έκανε γνωστό πως από τις δωρεές που έγιναν στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα. Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του αείμνηστου ερμηνευτή, είχε ζητήσει αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούσαν να ενίσχυαν την Οργάνωση.

Το «Humanity Greece» ενημέρωσε τον κόσμο πως από τις δωρεές στη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26 ευρώ.

«Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Humanity Greece»

«Όταν ένας άνθρωπος “φεύγει” αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όσα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει. Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26 ευρώ. 

Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται. Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ. 

Έτσι, η μνήμη του συνεχίζει να υπάρχει εκεί που πρέπει, ανάμεσα στους ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη, που τον αγάπησαν, που τους βοήθησε όπως άλλωστε έκανε, αθόρυβα δυνατά και ουσιαστικά…». 

ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

 

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