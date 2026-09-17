Δημοσκόπηση MRB: Στις 9,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ – Στο 10,2% το ΠΑΣΟΚ

Στις 9,5 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η MRB για λογαριασμό του OPEN.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,8%, ενώ η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 14,3%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10,2%, η Ελληνική Λύση με 7,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2% και η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 1,9%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο με 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,7%.

Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται συνολικά στο 18%. Ειδικότερα, το 14,7% δηλώνει «δεν αποφάσισα/δεν απαντώ», ενώ το 3,3% τοποθετείται στην κατηγορία «λευκό/άκυρο/αποχή».

Στην αναγωγή στο σύνολο, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 29% για τη ΝΔ, 17,4% για την ΕΛΑΣ και 12,4% για το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 6,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, οι Δημοκράτες με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Το «άλλο κόμμα» φτάνει στο 7,1%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Στο ερώτημα «καταλληλότερος πρωθυπουργός – καθ’ υπόδειξη», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγεται από το 23,7% των ερωτηθέντων και ο Αλέξης Τσίπρας από το 14%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 6,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 6,1%, η Μαρία Καρυστιανού 4,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επίσης 4,1% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας 2,3%.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης συγκεντρώνει 2%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου 1,9% και ο Στέφανος Κασσελάκης 1,8%. «Άλλον» απαντά το 9,2%, ενώ «κανέναν» επιλέγει το 23,5% και το 0,4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αξιολόγηση μέτρων της ΔΕΘ

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 30,2% τα αξιολογεί θετικά: 6,7% «πολύ θετικά» και 23,5% «αρκετά θετικά». Αντίθετα, το 58,9% τα αξιολογεί αρνητικά, με το 23,7% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και το 35,2% «πολύ αρνητικά». Το 10,9% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Σε ξεχωριστό ερώτημα για το εάν τα μέτρα ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, το 53,7% εκτιμά ότι ανακοινώθηκαν λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Το 24,7% θεωρεί ότι ανακοινώθηκαν όσα επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας, το 9,6% ότι ανακοινώθηκαν περισσότερα και το 12% δεν τοποθετείται.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση απαντήσεων όταν το ερώτημα αφορά το άμεσο όφελος για τους ίδιους τους πολίτες ή τα νοικοκυριά τους. Συνολικά το 83,4% απαντά ότι ευνοείται «λίγο» ή «καθόλου» από τα μέτρα: 27% «λίγο» και 56,4% «καθόλου».

Από την άλλη πλευρά, 9,6% δηλώνει ότι το ίδιο ή το νοικοκυριό του ευνοείται «πολύ» ή «αρκετά», με τα επιμέρους ποσοστά να διαμορφώνονται σε 1,3% και 8,3% αντίστοιχα. Το 7,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το 25% των ερωτηθέντων τα αξιολογεί θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους — 4,3% «πολύ θετικά» και 20,7% «αρκετά θετικά».

Αρνητική αξιολόγηση δίνει συνολικά το 31,5%, με 13,5% να απαντά «αρκετά αρνητικά» και 18% «πολύ αρνητικά». Παράλληλα, 38% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις σχετικές εξαγγελίες, ενώ το 5,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να τοποθετηθούν για τις οικονομικές εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, το 39,7% δηλώνει ότι βρίσκεται «σίγουρα» ή «μάλλον» πιο κοντά στην εκτίμησή του, ενώ το 37,2% τοποθετείται «σίγουρα» ή «μάλλον» πιο κοντά στην εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 23,1% δεν παίρνει θέση.

Για τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% τα αξιολογεί θετικά, με 5,5% να απαντά «πολύ θετικά» και 16,8% «αρκετά θετικά».

Το 37,3% τα αξιολογεί αρνητικά — 14% «αρκετά αρνητικά» και 23,3% «πολύ αρνητικά» — ενώ 35,1% δηλώνει ότι δεν παρακολούθησε τις εξαγγελίες. Το 5,3% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στο ερώτημα για τις οικονομικές εκτιμήσεις που συνόδευσαν τις εξαγγελίες του, το 27,3% τοποθετείται πιο κοντά στην εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα και το 45,4% πιο κοντά στην εκτίμηση της κυβέρνησης. Το 27,4% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Ειδικά για το κατά πόσο θεωρούν οι πολίτες πιθανό ο Αλέξης Τσίπρας να φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο, το 22,1% το θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό». Αντίθετα, το 67,5% απαντά ότι το θεωρεί «μάλλον» ή «σίγουρα απίθανο», ενώ 10,4% δεν παίρνει θέση.

Το κόμμα Σαμαρά

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, το 16,8% απαντά ότι θα ήταν πιθανό να το ψηφίσει: το 4,9% «σίγουρα» και το 11,9% «μάλλον». Αντίθετα, το 79,2% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε, με το 13,8% να απαντά «μάλλον δεν θα το ψήφιζα» και το 65,4% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα». Το 4% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Η ταυτότητα της έρευνας