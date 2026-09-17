Σοφία Ζαχαράκη για τον θάνατο μαθήτριας στην Κοζάνη: «Οδυνηρή απώλεια – Ψυχολόγοι από αύριο στο σχολείο»

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο μαθήτριας του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης και ανακοίνωσε την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ενέργειες των εκπαιδευτικών για την παροχή πρώτων βοηθειών και τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας.

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Πολιτική

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συνδρομή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στη σχολική κοινότητα του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά τον θάνατο μαθήτριας του σχολείου.
  • Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για την απώλεια, δηλώνοντας ότι «η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα».
  • Το σχολείο αντέδραξε άμεσα, με τους εκπαιδευτικούς να επιχειρούν ΚΑΡΠΑ και να χρησιμοποιούν απινιδωτή, ενώ η μαθήτρια «βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου».

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Τη συνδρομή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στη σχολική κοινότητα του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά τον θάνατο μαθήτριας του σχολείου.

Όπως ανέφερε η υπουργός, από την Παρασκευή θα βρίσκονται στη σχολική μονάδα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από τις δομές της εκπαίδευσης, «προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια», αναφέρει στη δήλωσή της η Σοφία Ζαχαράκη.

Οι ενέργειες του σχολείου

Η υπουργός σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν τη μαθήτρια.

«Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα», σημείωσε.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ακόμη ότι προτεραιότητα αποτελεί η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Παιδείας θα παραμείνει στο πλευρό των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν», καταλήγει στη δήλωσή της.

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