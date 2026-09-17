Σοφία Ζαχαράκη για τον θάνατο μαθήτριας στην Κοζάνη: «Οδυνηρή απώλεια – Ψυχολόγοι από αύριο στο σχολείο»

Τη συνδρομή ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στη σχολική κοινότητα του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετά τον θάνατο μαθήτριας του σχολείου.

Όπως ανέφερε η υπουργός, από την Παρασκευή θα βρίσκονται στη σχολική μονάδα ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από τις δομές της εκπαίδευσης, «προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του 1ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα από όλα στην οικογένειά της, στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια», αναφέρει στη δήλωσή της η Σοφία Ζαχαράκη.

Οι ενέργειες του σχολείου

Η υπουργός σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου αντέδρασαν άμεσα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσουν τη μαθήτρια.

«Το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, ενώ αμέσως επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα», σημείωσε.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ακόμη ότι προτεραιότητα αποτελεί η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Παιδείας θα παραμείνει στο πλευρό των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών της σχολικής κοινότητας.

«Εκφράζω τα ειλικρινή και βαθιά μου συλλυπητήρια στους γονείς, στην οικογένεια και στους ανθρώπους που την αγαπούσαν», καταλήγει στη δήλωσή της.