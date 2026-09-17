Γερμανία: Ιρακινός συνελήφθη για σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης – Είχε βάλει στο στόχαστρο εκκλησία στη Βρέμη

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Ιρακινός υπήκοος συνελήφθη στην ανατολική Γερμανία, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα και να υποστήριζε την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), σύμφωνα με τη γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία.

Ο άνδρας συνελήφθη στην περιοχή Μπάρνιμ του Βρανδεμβούργου από στελέχη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σε βάρος του υπάρχουν υποψίες για απόπειρα συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης, προετοιμασία εγκλήματος που θα μπορούσε να απειλήσει την κρατική ασφάλεια, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφέρει το Caliber.

Φέρεται να είχε αποκτήσει όπλα για τις επιθέσεις

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ύποπτος υποστήριζε την ιδεολογία του ISIS και από την άνοιξη του 2025 φέρεται να είχε αρχίσει, μαζί με αρκετούς συνεργούς του, να σχεδιάζει τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γερμανία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η ομάδα είχε προχωρήσει ακόμη και στην απόκτηση πυροβόλων όπλων, τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των σχεδίων της.

Παρακολουθούσε εκκλησία στη Βρέμη

Οι γερμανικές αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο άνδρας είχε πραγματοποιήσει παρακολούθηση εκκλησίας στη Βρέμη, την οποία φέρεται να είχε επιλέξει ως πιθανό στόχο επίθεσης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει εάν θα τεθεί σε προσωρινή κράτηση.