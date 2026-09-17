Το Μπάκιγχαμ κατά του αδελφού της Νταϊάνα – Διαψεύδει ότι ο Κάρολος είπε «θα την ξεχάσουμε σύντομα»

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Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ απέρριψε τον ισχυρισμό του κόμη Σπένσερ ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος τού είπε, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Νταϊάνα, «να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε σύντομα». Η καταγγελία περιλαμβάνεται στο νέο βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

Ο ισχυρισμός αφορά τις δραματικές ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1997.

Σύμφωνα με τον κόμη Σπένσερ, η επίμαχη φράση ειπώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης διαφωνίας για το εάν οι δύο γιοι της Νταϊάνα, ο 15χρονος τότε Ουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι, θα έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στη νεκρώσιμη πομπή.

Η σπάνια και σκληρή απάντηση του Παλατιού

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, το οποίο κατά κανόνα αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία και προσωπικές μαρτυρίες, επέλεξε αυτή τη φορά να απαντήσει δημόσια.

Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε: «Αν και ως θέμα αρχής δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότητα έχει κατά νου ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδελφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Η τοποθέτηση αποτελεί σαφή αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της ανάμνησης του κόμη Σπένσερ, χωρίς το Παλάτι να μπαίνει σε λεπτομερή ανασκευή της συνομιλίας που εκείνος περιγράφει.

«Πραγματικά αξιοσημείωτη παρέμβαση»

Η βασιλική συντάκτρια του Sky News, Λόρα Μπάντοκ, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «πραγματικά αξιοσημείωτη παρέμβαση» και «πολύ σκληρή απάντηση».

Όπως σημείωσε, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο το Παλάτι να σχολιάζει βιβλία που αφορούν τη βασιλική οικογένεια.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι το Μπάκιγχαμ δεν είχε απαντήσει δημόσια ούτε στο βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι, «Spare».

Κατά την εκτίμησή της, αυτή τη φορά το Παλάτι θεώρησε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει σιωπηλό, τόσο λόγω του προσώπου που κάνει την καταγγελία, του ίδιου του αδελφού της Νταϊάνα, όσο και λόγω της φύσης του ισχυρισμού.

Η διαφωνία για το αν έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο

Στο βιβλίο του, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει ότι επέμενε πως η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι δύο νεαροί γιοι της να υποχρεωθούν να κάνουν τη δύσκολη δημόσια διαδρομή πίσω από το φέρετρό της.

Τελικά, ο Ουίλιαμ και ο Χάρι περπάτησαν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους μαζί με τον Κάρολο, τον πρίγκιπα Φίλιππο και τον κόμη Σπένσερ, κατά τη νεκρώσιμη πομπή στο κεντρικό Λονδίνο προς το Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Η εικόνα των δύο αγοριών να ακολουθούν το φέρετρο έχει μείνει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές και επώδυνες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η επίμαχη φράση που αποδίδεται στον Κάρολο

Ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται ότι, όταν εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμμετοχή των παιδιών στην πομπή, ο Κάρολος αντέδρασε οργισμένα.

Στο βιβλίο του αποδίδει στον τότε πρίγκιπα της Ουαλίας τη φράση: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε σύντομα».

Το Παλάτι απορρίπτει τον ισχυρισμό και, με την ασυνήθιστα προσωπική αναφορά του στη θλίψη του Σπένσερ, αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι θεωρεί πως η μνήμη του μπορεί να έχει επηρεαστεί από το πένθος.

Ένα βιβλίο που ανοίγει ξανά παλιές πληγές

Το «Swan Song: Diana, My Sister» αναμένεται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στη Βρετανία.

Το βιβλίο επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο τραυματικές περιόδους για τη μοναρχία, όταν ο θάνατος της Νταϊάνα είχε προκαλέσει τεράστιο κύμα δημόσιας θλίψης και ταυτόχρονα έντονη κριτική προς τη βασιλική οικογένεια για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε.

Η σπάνια δημόσια απάντηση του Μπάκιγχαμ δείχνει ότι οι νέοι ισχυρισμοί του αδελφού της Νταϊάνα θεωρούνται αρκετά σοβαροί ώστε το Παλάτι να εγκαταλείψει, τουλάχιστον αυτή τη φορά, την πάγια τακτική της σιωπής.