Χάος σε προαστιακό της Νέας Υόρκης: Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν από 33χρονη σε αμόκ – «Αυτή είναι η τελευταία ημέρα σας στη Γη»

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε προαστιακό δρομολόγιο προς το Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν μια 33χρονη γυναίκα σε συναισθηματική κρίση απείλησε τους επιβάτες, με αποτέλεσμα δεκάδες να πηδήξουν από τα παράθυρα του τρένου για να σωθούν. Η 33χρονη Χάνα Τζέιν Σαντέρο συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση τρομοκρατικής απειλής και απειλή πρόκλησης μαζικής βλάβης.

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Διεθνή Νέα

Grand Central αποβάθρα Νέα Υόρκη
Φωτογραφία: Wikimedia Commons
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε προαστιακό δρομολόγιο της Νέας Υόρκης, όταν μια 33χρονη σε κατάσταση αμόκ ανάγκασε δεκάδες επιβάτες να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν.
  • Εξήντα άτομα «εκκένωσαν μόνοι τους το συρμό» μόλις αυτός σταμάτησε, με πολλούς να δραπετεύουν από τα παράθυρα και να περπατούν κατά μήκος των γραμμών.
  • Η 33χρονη Χάνα Τζέιν Σαντέρο συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση τρομοκρατικής απειλής, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε προαστιακό δρομολόγιο προς την καρδιά του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, όταν η συμπεριφορά μιας 33χρονης, σε κατάσταση αμόκ, ανάγκασε δεκάδες έντρομους επιβάτες να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν.

Το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν από τις 8:30 π.μ. (τοπική ώρα), τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Νιου Κάνααν του Κονέκτικατ ακινητοποιήθηκε απότομα, λίγο πριν φτάσει στον τερματικό σταθμό Grand Central, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών (MTA).

Φωτογραφία: Unsplash

Καθώς το τρένο πλησίαζε την Αποβάθρα 110, μια γυναίκα που επέβαινε σε αυτό «άρχισε να βιώνει συναισθηματική κρίση», με έναν μάρτυρα να αναφέρει στις αρχές ότι η γυναίκα είπε: «Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη».

Αυτο-εκκένωση

Ένας άλλος επιβάτης, βλέποντας τη γυναίκα, τράβηξε τον μοχλό κινδύνου, ακινητοποιώντας πλήρως το τρένο περίπου 100 μέτρα μακριά από την αποβάθρα.

Εξήντα άτομα που επέβαιναν στο τρένο «εκκένωσαν μόνοι τους το συρμό» μόλις αυτός σταμάτησε, ανέφερε η MTA.

Πολλοί από αυτούς τους 60 επιβάτες δραπέτευσαν από το τρένο βγαίνοντας από τα παράθυρα και περπάτησαν κατά μήκος των γραμμών μέχρι την αποβάθρα για να σωθούν, όπως μεταδίδει το ABC7NY επικαλούμενο αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το μέσο, δεν δόθηκε οδηγία στους επιβάτες να αποβιβαστούν, ενώ οι εργαζόμενοι της MTA δεν άνοιξαν τις πόρτες κατά τη διάρκεια του περιστατικού.


Ο Νάιτζελ Σιρουά, ο οποίος βρισκόταν στο τρένο για τη καθημερινή του μετακίνηση από το Νιου Κάνααν, περιέγραψε τις στιγμές χάους μιλώντας στο Gothamist, αναφέροντας πως φώναζε στους επιβάτες να «τρέξουν» προς το μπροστινό μέρος του τρένου.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου εκείνη τη στιγμή ήταν ότι υπήρχε ένα ποδοπατητό ανθρώπων», δήλωσε ο 22χρονος. «Οποιοσδήποτε ήταν ηλικιωμένος ή γενικά αιφνιδιασμένος θα μπορούσε να καταπατηθεί από το πλήθος».

Η επέμβαση των αρχών

Μόλις ενημερώθηκε ότι οι επιβάτες είχαν εκκενώσει μόνοι τους το τρένο, η εταιρεία Metro-North Railroad διέκοψε την παροχή ρεύματος και ανεστάλη η λειτουργία των τρένων στο χαμηλότερο επίπεδο του σταθμού Grand Central, ανέφερε η MTA στην ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, η αστυνομία της MTA (MTAPD) επενέβη και συνόδευσε όσους βρίσκονταν ακόμη στις γραμμές με ασφάλεια προς την αποβάθρα.


Αφού όλοι οι επιβάτες που βρίσκονταν στις γραμμές έφτασαν με ασφάλεια στην αποβάθρα, η Metro-North αποκατέστησε τη λειτουργία του δικτύου και το τρένο κατέφθασε στην αποβάθρα μεταφέροντας τους υπόλοιπους 650 επιβάτες που είχαν παραμείνει στο εσωτερικό του.

Σύλληψη της 33χρονης

Η 33χρονη Χάνα Τζέιν Σαντέρο, από το Ελμχέρστ της Νέας Υόρκης, συνελήφθη από την αστυνομία της MTA και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για ψυχιατρική αξιολόγηση.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση τρομοκρατικής απειλής σε βαθμό κακουργήματος και για απειλή πρόκλησης μαζικής βλάβης (πλημμέλημα), σύμφωνα με την MTA.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τέσσερις επιβάτες υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση για μετατραυματικό στρες, σύμφωνα με το CBS New York.

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