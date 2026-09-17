Τουρκικό ΥΠΑΜ: «Παρακολουθήσαμε στενά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο» – Έκανε λόγο ξανά για «αποστρατιωτικοποίηση»

Σε μπαράζ ανακοινώσεων και προειδοποιήσεων προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, μέσω του Εκπροσώπου του, υποναυάρχου Ζεκί Ακτούρκ.

Η Άγκυρα έθεσε στο στόχαστρό της την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, την παράταση της άρσης του αμερικανικού εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη μεταστάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων στα τουρκικά παράλια.

«Παρακολούθηση» Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, το τουρκικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι η παρουσία της ελληνικής αντιπροσωπείας και οι επαφές της με τα εκεί στρατιωτικά τμήματα «παρακολουθήθηκαν στενά».

Η Άγκυρα επανέφερε τις γνωστές αιτιάσεις περί «αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος», υποστηρίζοντας: «Η παρουσία στρατιωτικών τμημάτων και πολεμικών πλοίων στο νησί Μεγίστη (Καστελλόριζο), το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947 υπό καθεστώς μη στρατιωτικοποίησης, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επιπέδου, είναι ασύμβατη με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι προσπάθειες δημιουργίας τετελεσμένων γεγονότων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος της Μεγίστης (σ.σ. Καστελλόριζο), που βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασύμβατες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας».

Το τουρκικό ΥΠΑΜ συμπλήρωσε πως η επιλογή της Άγκυρας για διατήρηση διαλόγου και καλής γειτονίας «δεν σημαίνει ότι θα ανεχθεί την αγνόηση δικαιωμάτων ή τη δημιουργία τετελεσμένων στο πεδίο», καλώντας εκ νέου την Αθήνα να αποφύγει ενέργειες που «αντιβαίνουν στο καθεστώς των νησιών».

Παράταση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Σχετικά με την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή τορπιλίζει την αμυντική ισορροπία στο νησί.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η απόφαση των ΗΠΑ επηρεάζει αρνητικά την ευαίσθητη ισορροπία και το περιβάλλον ασφάλειας στην Κύπρο, με το τουρκικό ΥΠΑΜ να διαμηνύει ότι η Τουρκία, ως «εγγυήτρια δύναμη», θα συνεχίσει να λαμβάνει τα «απαραίτητα μέτρα» για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων σε συνεργασία με τις αρχές του ψευδοκράτους.

51η Ταξιαρχία Καταδρομών στο Σόκε

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες σχετικά με τη μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στην περιοχή Σόκε της επαρχίας Αϊδινίου, ακριβώς απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη δήλωση: «Οι απαραίτητες ρυθμίσεις σχετικά με την οργανωτική δομή και τη διάταξη των μονάδων μας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η μεταστάθμευση της Διοίκησης της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών εγκρίθηκε τον Ιούνιο ως αποτέλεσμα αξιολογήσεων που έγιναν στο πλαίσιο αυτό».