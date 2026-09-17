«Έναν χρόνο μετά, ακόμα ζητάμε απαντήσεις»: Οργή από την οικογένεια Λαιμού για τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας στο Λονδίνο

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Έναν χρόνο μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού, γόνου της γνωστής οικογένειας εφοπλιστών, η οποία βρέθηκε νεκρή λίγες ώρες αφού πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο του Λονδίνου με διάγνωση για «τοξικό τσίμπημα εντόμου», η οικογένειά της ξεσπά.

Παραμένοντας χωρίς επίσημη αιτία θανάτου και χωρίς να έχουν αποδοθεί ευθύνες για την ολιγωρία του εθνικού συστήματος υγείας της Βρετανίας (NHS), οι γονείς της 30χρονης δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για ιατρική αμέλεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Μαρίσσα Λαιμού, που ζούσε στο Λονδίνο, εντοπίστηκε νεκρή στο κρεβάτι της από την οικιακή βοηθό της οικογένειας, το μεσημέρι της 11ης Σεπτεμβρίου 2025, στην οικογενειακή κατοικία στο Νάιτσμπριτζ.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, αμέσως μετά την επιστροφή της από τις καλοκαιρινές διακοπές στο Πόρτο Χέλι, η 30χρονη εκδήλωσε υψηλό πυρετό (39,1°C), ζάλη, φαγούρα και σημάδια μόλυνσης έπειτα από τσίμπημα εντόμου.

Την επόμενη ημέρα, στις 10 Σεπτεμβρίου, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και μετέβη στην ιδιωτική κλινική Leaders in Oncology Care (LOC) στη Harley Street, όπου είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν.

Εκεί της χορηγήθηκε αντιβίωση και αντιισταμινικά, αλλά λόγω της σοβαρότητας της εικονας της, εκρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της με ασθενοφόρο στο δημόσιο νοσοκομείο University College London Hospital (UCLH).

Οι τελευταίες δραματικές ώρες

Σύμφωνα με την οικογένεια, στο UCLH η 30χρονη δεν εξετάστηκε ποτέ από εξειδικευμένο ιατρό, παρά μόνο από ειδικευόμενους.

Family of Greek heiress, 30, who died from ‘toxic insect bite’ after being discharged from London hospital condemn ‘outrageous’ wait for answers a year after her death https://t.co/m1o0UmbdrE — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2026



Σε ένα από τα τελευταία γραπτά της μηνύματα προς μια φίλη της, η Μαρίσσα έγραφε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται».

Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος, οι ειδικευόμενοι έκριναν ότι δεν συνέτρεχε λόγος νοσηλείας και της έδωσαν εξιτήριο στις 18:30 με συνταγή για αντιβιοτικά.

Η Μαρίσσα επέστρεψε στο σπίτι της γύρω στις 20:00 νιώθοντας πολύ αδιάθετη, πήρε τα φάρμακά της, έπεσε να κοιμηθεί και δεν ξύπνησε ποτέ.

Ένας χρόνος χωρίς απαντήσεις

Οι αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών έκαναν λόγο για «τοξική επίπτωση δηλητηρίου» από τσίμπημα εντόμου ή ζώου.

Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, η οικογένεια δεν έχει λάβει την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.

Η νεκροτομή διενεργήθηκε με καθυστέρηση δύο εβδομάδων —καθυστέρηση που ανέβαλε και την κηδεία στην Αθήνα— και το πόρισμά της ήταν ασαφές.

Επιπλέον, οι τοξικολογικές εξετάσεις που ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2026 δεν έχουν παραδοθεί στους δικηγόρους της οικογένειας, ενώ η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) ενημέρωσε πως εκκρεμούν μικροβιολογικές εξετάσεις που απαιτούν ειδικό αναλυτή.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Daily Mail, η μητέρα της, Μπέσσυ Λαιμού, εξέφρασε την οργή της.

«Είμαστε πολύ αγανακτισμένοι. Είναι σπαρακτικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 και κανείς δεν μπορεί να μας πει πώς πέθανε η κόρη μας, ενώ νοσηλεύτηκε λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της.

Δεν θα βρούμε ποτέ γαλήνη αν δεν μάθουμε την αιτία του θανάτου της και το ποιος ευθύνεται γι’ αυτό το καταστροφικό αποτέλεσμα.

Μας έχουν αφήσει στο σκοτάδι και το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Ο σύζυγός μου ελπίζει ότι άλλοι άνθρωποι σαν τη Μαρίσσα μπορούν να σωθούν. Αλλά εγώ έχασα το παιδί μου. Μπορώ να τη φέρω πίσω; Όχι – και ακόμα περιμένουμε».

Αναφερόμενη στις συνθήκες νοσηλείας και το μνημόσυνο που τελέστηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αθήνα, η κ. Λαιμού πρόσθεσε: «Είμαστε πολύ οργισμένοι και εξοργισμένοι από την πρώτη μέρα, από τότε που η Μαρίσσα έφυγε από τον κόσμο. Είναι απολύτως απαράδεκτο και εξοργιστικό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό».

«Έπρεπε να την κρατήσουν εκείνο το βράδυ. Έπειτα από όλες αυτές τις εξετάσεις, είμαστε εδώ σήμερα, έπειτα από έναν χρόνο και ακόμα δεν ξέρουμε την αιτία του θανάτου της. Τι θα είχε συμβεί αν η Μαρίσσα μπορούσε να μείνει εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο; Προφανώς θα είχε σωθεί», σημειώνει.

«Κοιτούσαμε τον τάφο της και σκεφτόμασταν ότι αυτό που μας συνέβη είναι απολύτως φρικτό και απίστευτο. Έκανε τα πάντα όπως έπρεπε. Δεν έμεινε αβοήθητη στο σπίτι της χωρίς να ζητήσει βοήθεια. Πήγε εκεί για να την αναλάβουν οι άνθρωποι με την τεχνογνωσία, και εκείνοι δεν έκαναν τίποτα. Απλώς έκαναν κάποιες εξετάσεις και την άφησαν να φύγει. Λίγες ώρες αργότερα, πέθανε».

Ποια ήταν η Μαρίσσα Λαιμού

Η Μαρίσσα Λαιμού ήταν κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού, μέλους μιας από τις παλαιότερες και ισχυρότερες οικογένειες της ελληνικής ναυτιλίας.

Παρά την οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς της, η Μαρίσσα εργαζόταν ως υποδοχή σε ξενοδοχείο και σε παιδικούς σταθμούς, ενώ σπούδασε μουσικό θέατρο στη Νέα Υόρκη και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Πριν από τον θάνατό της, η 30χρονη είχε καταφέρει να βγει νικήτρια από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκε τον Απρίλιο του 2023.

Υποβλήθηκε σε έξι μήνες επιθετικών χημειοθεραπειών και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε για τέσσερις εβδομάδες στην Εντατική λόγω μιας σπάνιας επιπλοκής (αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστοκυττάρωση – HLH).

Έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας, είχε επιστρέψει δυναμικά στην υποκριτική, έχοντας πρωταγωνιστήσει πρόσφατα ως Ιουλιέτα, ενώ ετοίμαζε τη σκηνοθεσία της παράστασης «Oliver!».

«Έπειτα από όλα όσα πέρασε, συμπεριλαμβανομένης της μάχης της με τον καρκίνο και της δύσκολης θεραπείας που ακολούθησε, η Μαρίσσα δεν εγκατέλειψε τα όνειρά της. Αντίθετα, αποφάσισε να τα κυνηγήσει με ακόμα μεγαλύτερο πάθος.

Όσοι γνώριζαν και αγαπούσαν τη Μαρίσσα θα τη θυμούνται πάντα για το εξαιρετικό της πνεύμα, την καλοσύνη της, τη δημιουργικότητά της και την αποφασιστικότητά της να ακολουθήσει τα πάθη της. Είχε μια ολόκληρη ζωή μπροστά της. Είχε τόσα πολλά ακόμα να δώσει. Και έπρεπε να είναι ακόμα εδώ», δήλωσε η μητέρα της.

Η θέση των αρχών

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου UCLH εξέφρασε στο παρελθόν τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της 30χρονης και υπέβαλε τα συλλυπητήρια του ιδρύματος στην οικογένεια, ενώ το αρμόδιο ιατροδικαστικό δικαστήριο (Inner West London Coroner’s Court) ανέφερε πως η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Daily Mail