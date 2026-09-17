Νέα Υόρκη: Αιματηρό επεισόδιο με μαχαιρώματα σε κολλέγιο – Βίντεο από τη συμπλοκή μεταξύ φοιτητών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στο κολλέγιο Westchester Community College της Νέας Υόρκης, όταν άγριος καβγάς μεταξύ φοιτητών κατέληξε σε μαχαιρώματα, αφήνοντας δύο τραυματίες και οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, προκάλεσε πανικό στην πανεπιστημιούπολη, με αυτόπτες μάρτυρες να προσπαθούν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα αιμόφυρτα θύματα.

«Είχαν μαχαίρι»

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τη συμπλοκή αρκετών φοιτητών στο έδαφος, έξω από το Φοιτητικό Κέντρο David Swoope, στην πανεπιστημιούπολη του Βαλχάλα.

Ένας από τους εμπλεκόμενους διακρίνεται να παραπατά και να πέφτει στο έδαφος μέσα στα αίματα, ενώ άλλοι φοιτητές φωνάζουν επανειλημμένα: «Σταματήστε!».

«Είχαν μαχαίρι», ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα στο βίντεο.



Μια φοιτήτρια που ήταν παρούσα στο επεισόδιο περιέγραψε τις στιγμές χάους που έζησε. «Απλώς επέστρεφα στην τάξη μου και ξαφνικά είδαμε να ξεσπά καβγάς. Τα δύο αγόρια έπεσαν στο έδαφος και υπήρχαν παντού αίματα», δήλωσε.

«Έσπευσα προς το αγόρι που αιμορραγούσε περισσότερο. Αιμορραγούσε ασταμάτητα, κάποιος μου έδωσε ένα πουλόβερ και προσπαθούσα απλώς να σταματήσω την αιμορραγία. Και οι δύο που το έκαναν απλώς έτρεχαν γύρω γύρω. Είναι τρελό».

Η ίδια φοιτήτρια ανέφερε ότι το ένα θύμα μαχαιρώθηκε στην πλάτη και το άλλο στο κεφάλι, ενώ εκτίμησε για τα αίτια: «Νομίζω ότι τσακώνονταν τις τελευταίες δύο ημέρες και η ένταση συσσωρεύτηκε μέχρι που κατέληξε σε καβγά».

Ανάμεσα στους αυτόπτες μάρτυρες της συμπλοκής βρισκόταν και ένα άτομο μεταμφιεσμένο ως «Τσέστερ ο Βίκινγκ», την επίσημη μασκότ του κολλεγίου.

«Ήταν εντελώς τυχαίο. Δεν ξέρω το γιατί. Ποτέ δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί σε εσένα ή κοντά σου, μέχρι που συμβαίνει», σημείωσε ένας άλλος φοιτητής.

Two people were stabbed and two are in custody after a fistfight broke out at the student center on Wednesday at SUNY Westchester Community College in Valhalla, New York. N.J. Burkett has the story. More: https://t.co/jmLlU0TD7n https://t.co/QBS0Uu8Zu1 pic.twitter.com/fw6bGHnqjr — Eyewitness News (@ABC7NY) September 16, 2026

Επέμβαση της αστυνομίας

Η αστυνομία της κομητείας Γουέσττσεστερ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήση στο 911 γύρω στις 12:40 το μεσημέρι.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο τραυματίες και συνέλαβαν τους δύο ύποπτους. Στους εμπλεκόμενους περιλαμβάνονται τόσο εν ενεργεία όσο και πρώην φοιτητές του ιδρύματος.

A fight at SUNY Westchester Community College in Valhalla resulted in two students being stabbed. Police have taken two suspects into custody and recovered a knife from the scene, as the investigation continues. Via @fox5ny pic.twitter.com/UaEs3PDNjI — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) September 16, 2026



Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Κέντρο του Γουέσττσεστερ, όπου ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και ενδέχεται να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Οι δύο ύποπτοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Phelps Memorial φέροντας αμυχές και εκδορές αλλά όχι τραύματα από μαχαίρι.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, οι αρχές είχαν δρομολογήσει την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος τους.

Η ανακοίνωση του κολλεγίου

Η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τι πυροδότησε τη συμπλοκή. Σε ανακοίνωσή τους, οι υπεύθυνοι του κολλεγίου ανέφεραν ότι η αστυνομία διεξάγει την έρευνα «με την πλήρη συνεργασία και υποστήριξη» του ιδρύματος.

«Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον στην πανεπιστημιούπολη για τους φοιτητές, το καθηγητικό και το διοικητικό προσωπικό. Υπήρξε ένα περιστατικό στην πανεπιστημιούπολη το οποίο έχει διευθετηθεί».

Το ηλικίας 80 ετών κολλέγιο αποτελεί μέρος του δικτύου του Κρατικού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (SUNY) και φοιτούν σε αυτό περίπου 9.700 φοιτητές.

Πηγή: New York Post