Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει – «Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε»

Ένα νέο περιστατικό για την ανιδιοτέλεια και την φιλανθρωπική δράση του Γιώργου Μαζωνάκη αποκαλύφθηκε, δείχνοντας ότι ο τραγουδιστής βοήθησε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Η σύζυγος του ηθοποιού, Λίλιαν Φωκά, εξομολογήθηκε ότι ο Μαζωνάκης κρυβόταν πίσω από ένα γυναικείο όνομα που τους είχε προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε περίοδο ανάγκης. Εκφράζει τη συγκίνησή της και τη λύπη της που δεν πρόλαβε να τον ευχαριστήσει προσωπικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε σταθεί στο πλευρό του Σπύρου Φωκά, την εποχή που ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, προσφέροντας βοήθεια ανώνυμα.
  • Η σύζυγος του ηθοποιού, Λίλιαν Φωκά, αποκάλυψε πως ο Μαζωνάκης είχε καταθέσει ένα μεγάλο ποσό ανώνυμα, εκφράζοντας τη λύπη της που δεν πρόλαβε να τον ευχαριστήσει.
  • Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η Λίλιαν Φωκά έκανε μια συγκινητική ανάρτηση, δηλώνοντας: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».

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Την ώρα που οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ένα νέο περιστατικό για την βαθιά ανθρώπινη φύση, την ανιδιοτέλεια και την φιλανθρωπική δράση του γνωστού τραγουδιστή βλέπει το φως της δημοσιότητας και συγκλονίζει.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε σταθεί στο πλευρό του Σπύρου Φωκά, την εποχή που ο σπουδαίος ερμηνευτής είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την οικονομική ανέχεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Espresso».

Στο φτωχικό σπίτι στο Καλαμάκι Κορινθίας, ο Σπύρος Φωκάς και η σύζυγός του Λίλιαν βρίσκονταν αντιμέτωποι με τεράστια οικονομικά προβλήματα, που δεν αρμόζουν σε μια τέτοια προσωπικότητα παγκόσμιου βεληνεκούς, που έπαιξε με τους μεγαλύτερους σταρ του κόσμου. Η πολυαγαπημένη του σύζυγος, υπό τον φόβο της διακοπής ρεύματος και με τον μεγάλο ηθοποιό να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας, έκανε δημόσια έκκληση σε όποιον επιθυμεί να τους βοηθήσει οικονομικά.

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«Πράγματι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά στη δημόσια έκκληση που κάναμε και μπορέσαμε για κάποιο διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας. Ανάμεσα σε όλα τα ονόματα που μας είχαν βοηθήσει υπήρχε και ένα γυναικείο όνομα, του οποίου την ταυτότητα δεν γνωρίζαμε» λέει συγκινημένη σήμερα, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η σύζυγος του ηθοποιού, Λίλιαν Φωκά.

«Πριν από μερικούς μήνες ενημερώθηκα ότι πίσω από εκείνο το γυναικείο όνομα κρυβόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μάλιστα φέτος τον χειμώνα, πρώτη φορά μετά τον χαμό του Σπύρου, είχα ζητήσει από έναν κοινό μας φίλο να με πάει στον Μαζωνάκη να τον δω και να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη που έκανε προς εμάς. Είχε βάλει ένα μεγάλο ποσό, που τότε μας έδωσε δύναμη να σταθούμε στα πόδια μας. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα να του πω όσα θα ήθελα και να τον ευχαριστήσω» αναφέρει φανερά συγκινημένη η Λίλιαν Φωκά, η οποία με δάκρυα στα μάτια εξομολογείται: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος. Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε».

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Η ανάρτηση και το «ευχαριστώ»

Την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη η Λίλιαν Φωκά έκανε μια ανάρτηση όλο νόημα, θέλοντας να δείξει τη μεγάλη καρδιά αυτού του καλλιτέχνη.

Έγραψε στο προφίλ της, έχοντας ηχητική υπόκρουση το τραγούδι του «Ώρες μικρές»: «Γιώργο μας. Σε ευχαριστούμε για εκείνη τη στιγμή που έσβησαν τα φώτα. Μόλις το άκουσες, έφτασες. Ποτέ δεν το είπα, γιατί δεν ήθελες. Τώρα είμαι υπόχρεη να το στείλω παντού».

Η γνωριμία του Μαζωνάκη με τον Φωκά

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η σύζυγος του σπουδαίου ηθοποιού, ο Σπύρος και ο Γιώργος γνωρίστηκαν πριν από πολλά χρόνια, όταν ο ηθοποιός πήγε με παρέα να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδούσε ο Μαζωνάκης.

Επειδή πήγε πολύ νωρίς στο κέντρο, πριν αρχίσει το πρόγραμμα, κάθισε στο τραπέζι του και βλέποντας από μακριά κάποιους νεαρούς να ετοιμάζουν τα τραπέζια του μαγαζιού, σήκωσε το χέρι του για να παραγγείλει.

«Ένας νεαρός πηγαίνει στο τραπέζι του Σπύρου Φωκά και ο ηθοποιός τού λέει: «Να παραγγείλω, νεαρέ». Και ο νεαρός τού απαντάει: «Γιώργος Μαζωνάκης εδώ. Χάρηκα, κύριε Φωκά»!

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