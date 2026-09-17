Αθηνά Οικονομάκου: Βίντεο από την επίσκεψή της στο θεματικό πάρκο της Warner Bros στο Άμπου Ντάμπι – «Είναι ένα όνειρο»

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Μία διαφορετική εμπειρία έζησε η Αθηνά Οικονομάκου στο Άμπου Ντάμπι. Επισκέφθηκε το θεματικό πάρκο της Warner Bros και εντυπωσιάστηκε από όσα αντίκρισε.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την εμπειρία που ζούσε πραγματικό «όνειρο».

Μέσα στον ενθουσιασμό της, ωστόσο, δεν έκρυψε και τη μικρή της απογοήτευση, καθώς συνειδητοποίησε πόσο θα ήθελε να βρίσκονται εκεί μαζί της τα δύο παιδιά της, ο Μάξιμος και η Σιέννα.

«Είμαστε μέσα στη Warner Bros στο Άμπου Ντάμπι. Όχι, πρέπει να το δείτε αυτό, πρέπει να το ζήσετε. Είναι ένα όνειρο. Λυπάμαι πολύ που δεν έχω τα παιδάκια μου εδώ μαζί», ανέφερε στο βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Δείτε βίντεο: