Επίδομα μητρότητας: Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα και ποιοι τον Οκτώβριο – Πότε θα γίνει η νέα αύξηση

Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα πιστώσει ο e-ΕΦΚΑ  τα ποσά του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) σε εργαζόμενες μητέρες που υπέβαλαν σχετική αίτηση από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή οριστικοποιήθηκε. Επιπλέον πληρωμές θα γίνουνκαι  τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το επίδομα αναμένεται να αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 λόγω της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού

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Oικονομία

επίδομα μητρότητας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα πιστώσει ο e-ΕΦΚΑ  τα ποσά του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) σε εργαζόμενες μητέρες που υπέβαλαν σχετική αίτηση από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή οριστικοποιήθηκε. Ακολουθούν άλλες δύο καταβολές τον Οκτώβριο 2026 .
  • Το επίδομα μητρότητας υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές και ισούται με 920 ευρώ μεικτά, όσο δηλαδή είναι ο κατώτατος μισθός. Το ποσό δεν φορολογείται, είναι ακατάσχετο και δεν απαιτεί από τις μη μισθωτές να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
  • Τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να αυξηθεί το επίδομα μητρότητας, λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 40 με 50 ευρώ, φτάνοντας τα 960 με 970 ευρώ από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα πιστώσει ο e-ΕΦΚΑ τα ποσά του επιδόματος μητρότητας  (κυοφορίας και λοχείας) για τον τρέχοντα μήνα σε δικαιούχες εργαζόμενες μισθωτές και μη μητέρες, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του Φορέα.

Επίδομα μητρότητας 2026: Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις πληρωμές του επόμενου διμήνου – Νωρίτερα η νέα αύξηση

Της Κατερίνας Φεσσά

Η πληρωμή αυτή θα αφορά σε όσες υπέβαλαν αίτηση στην σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία του E-ΕΦΚΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, εγκρίθηκε από τον Φορέα και έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας (56 ημέρες για κυοφορία και 63 ημέρες για λοχεία).

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Οι πληρωμές του Οκτωβρίου 2026

Και τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο καταβολές για το επίδομα μητρότητας από τον Φορέα.

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