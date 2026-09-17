Επίδομα μητρότητας: Ποιοι πληρώνονται τη Δευτέρα και ποιοι τον Οκτώβριο – Πότε θα γίνει η νέα αύξηση

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Την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα πιστώσει ο e-ΕΦΚΑ τα ποσά του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον τρέχοντα μήνα σε δικαιούχες εργαζόμενες μισθωτές και μη μητέρες, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα του Φορέα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η πληρωμή αυτή θα αφορά σε όσες υπέβαλαν αίτηση στην σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία του E-ΕΦΚΑ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, εγκρίθηκε από τον Φορέα και έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας (56 ημέρες για κυοφορία και 63 ημέρες για λοχεία).

Οι πληρωμές του Οκτωβρίου 2026

Και τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο καταβολές για το επίδομα μητρότητας από τον Φορέα.

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