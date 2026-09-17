Μαζωνάκης: «Δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη – Έλεγε “εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”», αναφέρει φίλος του τραγουδιστή

Στην αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αναφέρθηκε ο δικηγόρος και φίλος του, Γιώργος Μερκουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι η περιπέτεια με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο του είχε στοιχίσει πολύ, αλλά τελικά βγήκε πιο δυνατός απ’ αυτή τη δοκιμασία, λόγω της αγάπης που εισέπραξε από το κοινό.

Ο ίδιος είπε πως ο γνωστός τραγουδιστής επισκεπτόταν μόνο συμβατικούς γιατρούς στο παρελθόν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι επαφές του με εναλλακτικούς θεραπευτές άρχισε το τελευταίο διάστημα της ζωής του. Ανέφερε, επίσης, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε διαθήκη και συνήθιζε να λέει πως «εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας».

Ο Γιώργος Μερκουλίδης, μιλώντας στο mega, ανέφερε αρχικά πως είναι συγκλονισμένος με τον τρόπο που έφυγε ο τραγουδιστής και μίλησε για την τελευταία επικοινωνία που είχαν. «Έχω συγκλονιστεί από τον τραγικό τρόπο που έφυγε ο Γιώργος, αλλά εδώ και περίπου 9 μήνες δεν είχα καμία απολύτως εμπλοκή με τον Γιώργο ούτε ως νομικός. Στις 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο. Έλειπα διακοπές. Μου είπε ότι με ήθελε να συζητήσουμε κάποιο θέμα. Του είπα όταν επιστρέψω θα του τηλεφωνήσω. Δυστυχώς δεν πρόλαβα», είπε αρχικά.

«Του είχε στοιχίσει πολύ η περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον εγκλεισμό του τραγουδιστή, σημειώνοντας: «Ήμουν ο νομικός του παραστάτης τότε στην περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο, την παραμονή Δεκαπενταύγουστου του 2025. Του είχε στοιχίσει πολύ, αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάτε ότι ο Γιώργος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου που εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο την περίοδο εκείνη. Αυτό πραγματικά τον έκανε πιο δυνατό, παρόλο που ήταν γεμάτος πικρία και αγανάκτηση για την υπόθεση αυτή του άδικου και παράνομου εγκλεισμού».

Παρ’ όλα αυτά, τόνισε, ο τραγουδιστής «βγήκε πολύ δυνατός από αυτή την περιπέτεια, διότι είδε τη συμπαράσταση και την αγάπη του κόσμου που δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος και την έκταση αυτής, που ήταν πολύ συγκινητικό αυτό».

Ερωτηθείς για την απόφαση της Εισαγγελίας να αναβαθμίσει την κατηγορία εις βάρος των δύο γιατρών του Κολωνακίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σχολίασε: «Η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο νομίζω ότι είναι πολύ ορθή από την Εισαγγελία. Ο ενδεχόμενος δόλος έχει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή ότι προβλέπεις ως πιθανό το αποτέλεσμα και το αποδέχεσαι. Δεν το επιδιώκεις, αλλά το αποδέχεσαι. Αυτή είναι η διαφορά».

Δεν είχε διαθήκη – «Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας»

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ανέφερε πως «ο Γιώργος δεν είχε διαθήκη» και πρόσθεσε: «Και μάλιστα εγώ μετά την περιπέτεια του Δρομοκαΐτειου, δεν σας κρύβω, του υπέδειξα ότι θα πρέπει να συντάξει διαθήκη. Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι θα φύγει από τη ζωή. Μου λέει “είναι δυνατόν, από τώρα να συντάξω διαθήκη; Εγώ θα πεθάνω σε βαθύ γήρας”. Του λέω Γιώργο, δεν είναι θέμα ηλικιακό».

Μάλιστα, όπως τόνισε, «μου είχε δώσει εντολή να συντάξω ένα αρχικό κείμενο για να πάμε σε μια συμβολαιογράφο, αλλά ουδέποτε πήγαμε και ουδέποτε υπεγράφη».