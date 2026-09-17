Κιλκίς: Συνελήφθη οδηγός για παράνομη μεταφορά μεταναστών

Ένας αλλοδαπός οδηγός συνελήφθη στην περιοχή του Κιλκίς, κατηγορούμενος για παράνομη μεταφορά τεσσάρων μεταναστών προς το εσωτερικό της χώρας. Ο συλληφθείς παρουσίασε άδεια ικανότητας οδήγησης, η γνησιότητα της οποίας αμφισβητήθηκε, ενώ σε βάρος δύο από τους επιβαίνοντες, υπήρχαν διοικητικά μέτρα απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας συνέλαβαν στο Κιλκίς έναν αλλοδαπό οδηγό, για την παράνομη μεταφορά τεσσάρων μεταναστών, προς το εσωτερικό της χώρας.
  • Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο οδηγός παρουσίασε άδεια οδήγησης της οποίας αμφισβητήθηκε η γνησιότητά,  ενώ οι δύο επιβαίνοντες είχαν απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα.
  • Το όχημα και χρηματικό ποσό κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, προχώρησαν το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, σε περιοχή του Κιλκίς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης όχημα, στο οποίο είχε επιβιβάσει τέσσερις μετανάστες, με σκοπό τη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου,  ο οδηγός παρουσίασε άδεια ικανότητας οδήγησης, η γνησιότητα της οποίας αμφισβητήθηκε και κατασχέθηκε. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος δύο από τους επιβαίνοντες υπήρχαν διοικητικά μέτρα απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα.

Το όχημα, καθώς και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα, κατασχέθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

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