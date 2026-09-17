Κιλκίς: Συνελήφθη οδηγός για παράνομη μεταφορά μεταναστών

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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, προχώρησαν το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, σε περιοχή του Κιλκίς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης όχημα, στο οποίο είχε επιβιβάσει τέσσερις μετανάστες, με σκοπό τη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, ο οδηγός παρουσίασε άδεια ικανότητας οδήγησης, η γνησιότητα της οποίας αμφισβητήθηκε και κατασχέθηκε. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος δύο από τους επιβαίνοντες υπήρχαν διοικητικά μέτρα απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα.

Το όχημα, καθώς και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα, κατασχέθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.