Φλωρίδης: «Παρακμιακό το ντουέτο Δουδωνή – Κωνσταντοπούλου – Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τον δρόμο της αυτο-γελοιοποίησης»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη χθεσινή αντιπαράθεση στη Βουλή. Αναφέρθηκε στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ασκώντας κριτική στην επιλογή της να καταθέσει προτάσεις και στη συνέχεια να μην τις στηρίξει.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Παναγιώτη Δουδωνή έντονα επικριτική, επικαλούμενος την κοινοβουλευτική του εμπειρία και προηγούμενες διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο κ. Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά, υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία εξωκοινοβουλευτικών υπουργών Δικαιοσύνης, σε αντίστοιχες διαδικασίες αποτελεί κοινοβουλευτικό προηγούμενο.

Οι αναφορές στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις

«Ήταν ένα καταπληκτικό ντουέτο, παρακμιακό τελείως, αντικοινοβουλευτικό, γιατί το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης επέλεξε τον δρόμο της αυτο-γελοιοποίησης. Κατέθεσε προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος και στη συνέχεια δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει τις προτάσεις που κατέθεσε. Ας επέλεγε να μην καταθέσει προτάσεις. Αυτή η γελοιοποίηση οδήγησε σε αυτό το αντικοινοβουλευτικό παραλήρημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καινούριος στη Βουλή, εγώ έχω εκλεγεί 5 τετραετίες, και το οποίο ήταν τελείως ανιστόρητο, δηλαδή εξευτελίστηκε. Ήταν ανιστόρητο γιατί, όπως προέκυψε από τα πρακτικά της Βουλής, στην αναθεώρηση του 2019 με την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, υπουργός Δικαιοσύνης ήταν ο κ. Καλογήρου, εξωκοινοβουλευτικός, και συμμετείχε κανονικά στη διαδικασία της αναθεώρησης.

Όταν το 1998 ξεκίνησε η διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2001, διαβάστηκαν τα πρακτικά της Βουλής τότε και ο προεδρεύων τότε αντιπρόεδρος κ. Κρητικός είπε ότι στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης.

Στη συνέχεια, όταν προχωρήσαμε στη φάση της πλήρους αναθεώρησης το 2001, υπουργός Δικαιοσύνης τότε ήταν ο καθηγητής και ακαδημαϊκός κ. Σταθόπουλος, εξωκοινοβουλευτικός, ο οποίος πήρε μέρος σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, ακόμη και στις επιτροπές και στην ολομέλεια, και τοποθετήθηκε πολλές φορές. Άρα, εκτός από αντικοινοβουλευτικό ήταν και ανιστόρητο, πέρα από το ιταμό ύφος.

Η διαφορά ανάμεσα σε εκείνο το ΠΑΣΟΚ και το σημερινό είναι ότι στην αναθεώρηση του 1998-2001 γενικός εισηγητής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και τώρα είναι ο Δουδωνής» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Φλωρίδης.

Για τη φράση του «πού το καταντήσατε το ΠΑΣΟΚ»

«Εννοούσα αυτή την συμπεριφορά: πρώτον να καταθέτει προτάσεις και να γελοιοποιείται μη ψηφίζοντας τις προτάσεις του και δεύτερον, μετερχόμενο τέτοια αντικοινοβουλευτική ιταμή συμπεριφορά… δεν θυμάμαι ποτέ αυτό το πράγμα σε τέτοιο επίπεδο. Χθες ήταν καταπληκτικό ότι το «ντουέτο» ήταν ΠΑΣΟΚ και Κωνσταντοπούλου» είπε ο κ. Φλωρίδης.