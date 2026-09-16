Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση – Πώς γίνεται κάθε πέτρα που σηκώνουμε να είναι η ΝΔ από κάτω;»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε «δημοκρατική συνθήκη» και χαρακτήρισε την κυβέρνηση «διακυβέρνηση εκτροπής και επιβολής», ενώ επανέλαβε τη θέση της ότι «για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση» και πως η Πλεύση Ελευθερίας καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η αναφορά στην αποφυλάκιση Κασιδιάρη και τον Βορίδη

Κεντρικό σημείο της ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η αναφορά στην αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, την οποία συνέδεσε πολιτικά με την επιλογή του Μάκη Βορίδη ως προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στο πολιτικό του παρελθόν και τον χαρακτήρισε «χουντικό», ενώ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει να έχει τον Βορίδη στην «εμπροσθοφυλακή» της.

Με αφορμή τη συζήτηση περί «καλύτερου πολιτεύματος και καλύτερου Συντάγματος», διερωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι ένα καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάσταση περιορισμού των δημοκρατικών θεσμών.

Αναφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής. «Καλά τον Πατούλη από πού τον κρατάτε και δέχεται να κάνει τον αυτοφωράκια του συστήματος, βγαίνοντας σε όλες τις εκπομπές για να αναλάβει εκείνος τη μεγαλύτερη ευθύνη;». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέδεσε την αναφορά αυτή με τη συνολικότερη κριτική της προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι «κάθε πέτρα που σηκώνουμε» αποκαλύπτει, κατά την ίδια, κυβερνητική εμπλοκή και ζητώντας απαντήσεις για το ποιοι γνώριζαν, ποιοι παρενέβαιναν και ποιοι αναλαμβάνουν την ευθύνη σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις.

Οι προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας

Απέναντι στην κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η κ. Κωνσταντοπούλου παρουσίασε τις θέσεις της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της δεν περιορίζεται σε κριτική αλλά προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Μεταξύ αυτών ανέφερε το τέλος των πρωτογενών πλεονασμάτων, την κατάργηση των κονδυλίων, τον περιορισμό των απευθείας αναθέσεων στο Δημόσιο, τη δημιουργία διαδικασιών ελέγχου των δημόσιων δαπανών και την αντιμετώπιση της κρατικής σπατάλης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας προτίθεται να καταθέσει από τις 5 Οκτωβρίου σειρά νομοσχεδίων, μεταξύ άλλων για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και την ανάκτηση των χρημάτων που, σύμφωνα με την ίδια, δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Στο επίκεντρο η πρόταση για εισόδημα μητρότητας 1.000 ευρώ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόταση της Πλεύσης Ελευθερίας για τη στήριξη της μητρότητας. Όπως ανέφερε, το κόμμα προτείνει εισόδημα μητρότητας ύψους 1.000 ευρώ τον μήνα για κάθε γυναίκα που γίνεται μητέρα, μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού της.

Η Κωνσταντοπούλου συνέδεσε την πρόταση με το δημογραφικό ζήτημα, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί της συγκεκριμένης πρότασης. Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν αποτελεί «σπατάλη», αλλά κοινωνική πολιτική και μέτρο στήριξης των οικογενειών, ασκώντας παράλληλα κριτική στις κυβερνητικές επιλογές ως προς άλλες δημόσιες δαπάνες.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Κωνσταντοπούλου επέστρεψε στην οικονομία και στην κυβερνητική πολιτική, θέτοντας στο επίκεντρο τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Επικαλέστηκε ποσό 602 εκατ. ευρώ ως χρέος του κόμματος και το συνέδεσε με την κυβερνητική πρόταση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Χαρακτηριστική ήταν και η αναφορά της στους «αργόμισθους κηφήνες», όπως αποκάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που, κατά την άποψή της, αφήνουν άδεια τα έδρανα της Βουλής και ταυτόχρονα ασκούν κριτική στους δημοσίους υπαλλήλους.

πηγή: ΕΡΤ