Παππάς στον Realfm 97,8 για ΣΥΡΙΖΑ: Και θα κουνηθεί η βελόνα, και συμμαχίες θα φτιαχτούν – Υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση από τον Αλέξη Τσίπρα

Για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, και το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε ο Νίκος Παππάς στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Το “πολύ σκληρός για να πεθάνει” αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και το έχει αποδείξει διότι απέδειξε ότι έχει γεμάτα αμπάρια προγραμματικά και με δεδομένα τα προβλήματα που είχε μέχρι και τον Ιούλιο, από τα οποία βγαίνουμε με πείσμα, επιμονή και σταθερότητα, θεωρώ ότι έχει πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο με δυσανάλογα θετικό τρόπο. Δηλαδή, δεν θα περίμενε κανείς ότι με τα προβλήματα που κουβαλούσε το κόμμα τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο -και μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια επανάκαμψης- να μπορέσει να πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο» τόνισε ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Και θα κουνηθεί η βελόνα, και συμμαχίες θα φτιαχτούν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς, ενώ ερωτηθείς για τα νέα εσωτερικά θέματα που φέρεται να ανακύπτουν στον ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή και τις τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη που δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό σχήμα, αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αντιλαμβάνεστε και ότι από τη θέση του γραμματέα έχω πολύ μικρότερη δυνατότητα, να εκφράζω προσωπική άποψη. Υποχρεούμαι λοιπόν να μεταφέρω τη συλλογική απόφαση του κόμματος, η οποία λέει ότι προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, οι διαδικασίες προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ο Παύλος Πολάκης είναι ενεργότατος, βλέπετε και για την υπόθεση της Novartis μια διπλή πρωτοβουλία και βεβαίως θα δείτε και τις επόμενες μέρες έναν σχεδιασμό εξορμήσεων στην επαρχία που θα είμαστε όλοι σε διάταξη μάχης».

Τι ξεχωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ από την ΕΛΑΣ

Ερωτηθείς τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Αυτό το ερώτημα μέχρι και πριν από τη ΔΕΘ ήταν δύσκολο να απαντηθεί, αν δεν έπαιρνες πολιτικό μεγεθυντικό φακό. Τώρα είναι πάρα πολύ ευδιάκριτες οι διαφορές, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί πχ στην 13η σύνταξη, στη μείωση του ΦΠΑ, και κυρίως στο δημοσιονομικό χώρο που κάνει την ίδια ανάγνωση με την κυβέρνηση. Αυτά δεν τα κάναμε όταν ήταν ο Αλέξης μαζί μας και δεν τα κάνουμε και τώρα. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει την οικονομική σου πολιτική. Αν λες και εσύ ότι πραγματικά για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 μπορώ μέχρι 2,2 δισ. ευρώ, δηλαδή δεν έχεις την πολιτική πρωτοβουλία να διαμορφώσεις καινούργιο δημοσιονομικό χώρο, να αξιοποιήσεις τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου για να πάρεις τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, νομίζω ότι πρόκειται για μία πολύ ευδιάκριτη πολιτική μετακίνηση».

«Δεν είναι δυνατόν το 2019 που ήταν πιο στενά τα οικονομικά του κράτους να έχουμε δώσει την κλιμακωτή 13η σύνταξη και να λέμε τώρα ότι δεν γίνεται, που είναι πιο ανθηρά τα ταμειακά διαθέσιμα. Μπορεί να υποφέρει η κοινωνία, αλλά το κράτος έχει μαζέψει 30 δισεκατομμύρια ΦΠΑ από 17 που μάζευε το 2019. Άρα λέω στους αριστερούς και τις αριστερές ότι εδώ υπάρχει μια σαφής μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που παρουσιάστηκαν τα προγράμματα, διότι εκλογικεύεται όλη η ταλαιπωρία την οποία τραβήξαμε. Θα έπρεπε αυτά να έχουν αναδειχθεί και να μην διακινούνται σενάρια ότι έφταιξε ο τάδε ή η τάδε, σενάρια δαχτυλίδια ή διαδοχές κλπ, ως ρίζες διαφορετικών επιλογών. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση, η οποία είναι θεμιτή στη δημοκρατία και είναι καλοδεχούμενη και αυτονόητη η ανάδειξη των προγραμμάτων» συνέχισε ο κ. Παππάς.

«Δεν παίρνω αριστερόμετρο, εγώ κάνω μια πραγματολογική διαπίστωση και λέω ότι υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς θα καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να ενισχύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα που πραγματικά που βγαίνει από τα πλαίσια που θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν» πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, οι προτεραιότητες του κόμματος έχουν πολιτικό στίγμα, ενώ αναφερόμενος ειδικά στη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, θέματα τα οποία έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, τόνισε: «Εάν εγώ λέω ότι τα μερίσματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε, δεν έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτό; Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μισό βήμα. Τι έπαθε όμως κατά τη γνώμη μου; Είπε ότι αυτό θα το κάνω σταδιακά, επειδή και ο ίδιος ασπάζεται αυτό που η κυβέρνηση σερβίρει και είναι ψευδές, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι ανελαστικός».

«Τα μέτρα που παίρνεις μόνο για μία χρονιά, εάν μαζέψεις παραπάνω έσοδα και βεβαίως τον παραπάνω δημοσιονομικό χώρο, αυτό είναι μια μεταφορά της λογικής των ισοδυνάμων, ότι αν διαμορφωθεί παραπάνω χώρος από κάποια φορολόγηση μπορούμε αυτά τα πράγματα να επιστρέψουμε. Είναι ψέμα -και το έχω ακούσει δυστυχώς όχι μόνο από την πλευρά των κυβερνητικών- ότι με τον καινούργιο δημοσιονομικό κανόνα δεν έχουν σημασία τα έσοδα, γιατί υπάρχει κόφτης δαπανών. Ο κόφτης, είναι κόφτης καθαρών δαπανών» τόνισε και κάλεσε όποιο στέλεχος της ΝΔ ή μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμεί, να κάνουν μια συζήτηση για τον δημοσιονομικό κανόνα. «Έχω και στους φακέλους μου και δηλώσεις του ίδιου του κ. Πιερακάκη που λέει ότι υπάρχουν διακριτά μέτρα εσόδων ως εργαλεία, που τα χρησιμοποιούν άλλες χώρες» ανέφερε.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΑΣ

Ερωτηθείς εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ, σε περίπτωση που βρεθεί μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημμα μετά τις εκλογές, είπε: «Υπάρχει ζήτημα προγραμμάτων. Όσο πιο πιο ισχυροί με την ψήφο του λαού είμαστε, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει το πρόγραμμά μας να εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μέσω του σχεδίου Ηρακλής να εισπράξουν τα funds- servicers 35 δισεκατομμύρια, μέσα στις επόμενες τρεις δεκαετίες, από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τους πλειστηριασμούς, τις εξώσεις. Εμείς έχουμε μία ριζικά διαφορετική πρόταση. Λέμε, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τα κλειστά σπίτια, τα κόκκινα δάνεια, να τα διαχειριστεί ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι μία πάρα πολύ απλή πρόταση, απολύτως εφαρμόσιμη, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, για να σταματήσουμε να υποφέρουμε».

«Λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει πρόωρη αποπληρωμή των ρυθμισμένων χρεών, που έχουμε ξεκινήσει από το 2022 και παρότι το έχουμε ξεκινήσει από το 2022, το συνολικό χρέος ανέβηκε και δανειζόμαστε σήμερα με 4,4% και πήγαμε πριν από δύο εβδομάδες και πληρώσαμε χρέος με 1,5%. Αυτά είναι παράλογα πράγματα τα οποία εμείς τα βάζουμε στο τραπέζι. Όταν έχεις εξασφαλισμένο χρέος, πας και αποπληρώνεις το 1,5% που θα σε εξαναγκάσει να βγεις στην αγορά να δανειστείς με 4,5%; Τι εξυπνάδα είναι αυτή;» κατέληξε ο κ. Παππάς.