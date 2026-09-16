Θεσσαλονίκη: Η δραματική διάσωση ενός 29χρονου που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα – Ο ρόλος επιχειρηματία

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Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας 29χρονος τουρίστας από τη Σερβία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, έδωσαν πολίτες και εθελοντές διασώστες στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Ο ρόλος ενός επιχειρηματία

Το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι του Σταυρού, όπου ο ιδιοκτήτης τοπικού beach bar αντιλήφθηκε τον αναίσθητο άνδρα και έσπευσε να ζητήσει βοήθεια, επικοινωνώντας παράλληλα με την Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Βόλβης.

Χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο επιχειρηματίας ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), επιχειρώντας να επαναφέρει τον 29χρονο.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασαν οι εθελοντές διασώστες, οι οποίοι συνέχισαν τις θωρακικές συμπιέσεις και χορήγησαν οξυγόνο. Σύμφωνα με την Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Βόλβης, ύστερα από τις επίμονες προσπάθειες ο νεαρός ανέκτησε καρδιακό παλμό και αυτόματη αναπνοή.

Οι διασώστες παρέμειναν στο πλευρό του 29χρονου, παρέχοντας τις απαραίτητες φροντίδες για την αποτροπή της υποθερμίας, έως ότου φτάσει στο σημείο η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο 29χρονος παραδόθηκε στον γιατρό του ασθενοφόρου σε ικανοποιητική κατάσταση και στη συνέχεια διακομίστηκε για περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση.

Η άμεση κινητοποίηση των πολιτών και των εθελοντών, από τα πρώτα κρίσιμα λεπτά του περιστατικού έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση της επιχείρησης.