Τροχαίο στη Λ. Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ζευγάρι και παιδί – Διακομίστηκαν σε νοσοκομεία

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (16/9), επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία μηχανή παρέσυρε τρεις πεζούς -ένα ζευγάρι και το παιδί τους- κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους τραυματίες και μετέφεραν τους ενήλικες τραυματίες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.