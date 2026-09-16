Τροχαίο στη Λ. Αλεξάνδρας: Μηχανή παρέσυρε ζευγάρι και παιδί – Διακομίστηκαν σε νοσοκομεία

Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν μία μηχανή παρέσυρε τρεις πεζούς, ένα ζευγάρι και το παιδί τους. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους ενήλικες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ οι τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (16/9) επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, μία μηχανή παρέσυρε τρεις πεζούς -ένα ζευγάρι και το παιδί τους- κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
  • Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (16/9), επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία μηχανή παρέσυρε τρεις πεζούς -ένα ζευγάρι και το παιδί τους- κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους τραυματίες και μετέφεραν τους ενήλικες τραυματίες στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριάκου» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

 

 

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