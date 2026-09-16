Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής για την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα «33 χρόνια»

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Στις 20 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμματισμένη μία μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Τεχνόπολη, για τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Δυστυχώς ο επιτυχημένος ερμηνευτής, ο οποίος λατρεύτηκε από τον κόσμο, άφησε τη τελευταία του πνοή στις 9 Σεπτεμβρίου. Με ανακοίνωσή της, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία παραγωγής «Live2 Entertainment» ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας.

Η «Live2 Entertainment», συνόδευσε την ανακοίνωσή της με ένα συγκινητικό βίντεο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε αυτό, βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες από την μεγάλη και επιτυχημένη πορεία του αείμνηστου ερμηνευτή στον χώρο της μουσικής.

Το βίντεο «ντύνει» η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη στο τραγούδι «Στη λεωφόρο της αγάπης».

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής αναφέρει: «Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα “33 Χρόνια” στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Γιώργο μας. Live2 Entertainment».