«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο διπλό επεισόδιο της νέας σεζόν

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Οι μπαμπάδες που όλοι αγαπήσαμε επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον Alpha!

Πρεμιέρα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει ο δεύτερος κύκλος της οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» που αγαπήθηκε και μπήκε στις καρδιές των τηλεθεατών από την πρώτη στιγμή.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Τα «τρία μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής, επιστρέφουν δριμύτεροι για νέες φανταστοθαυμάσιες και συχνά αστείες περιπέτειες. Με τις ίδιες πριγκίπισσες του Παραμυθιού στο πλευρό τους αλλά νέους «Κακούς Λύκους» και δράκους του παραμυθιού να στέκονται εμπόδιο στην ευτυχία τους και να απαιτούν από τα Μπαμπαδάκια και τις συντρόφους τους να ριχτούν στον αγώνα για μια ακόμα φορά!

Στο πρώτο διπλό επεισόδιο της σεζόν θα δούμε τα «τρία μπαμπαδάκια» να επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος και συγκεκριμένα στο νηπιαγωγείο που τους ένωσε για μία ακόμα «Μέρα του Πατέρα» στην οποία θα φορέσουν στολές και πάλι. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα ντυθούν λουλούδια, αλλά δε χρειάζεται να μαδήσει κανείς Μαργαρίτα για να πάρει απάντηση για το ότι για μια ακόμα φορά η γιορτή των μπαμπάδων στο νηπιαγωγείο θα τους βάλει σε καινούριες περιπέτειες!

Ξανασυναντάμε τους ήρωες μας ένα μήνα μετά τα γεγονότα του φινάλε της πρώτης χρονιάς και οι ζωές των ηρώων του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» μοιάζουν να έχουν αλλάξει ριζικά, σαν παζλ που έσπασε σε κομμάτια κι εμείς προσπαθούμε να τα ενώσουμε ξανά απ’ την αρχή…

Δείτε εδώ το trailer:

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