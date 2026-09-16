LIVE – Η συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση EN ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εύη Κατσώλη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 10:37, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10:38, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 Πολιτική Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Δείτε το βίντεο: ΒΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ