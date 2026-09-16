Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: Αδιανόητο να κοπούν κονδύλια 400 δισ. ευρώ επειδή το ζητούν 6 χώρες του Βορρά

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασε την αντίθεσή του «στην πρόταση έξι χωρών του Βορρά για περικοπές ύψους 400 δισ. ευρώ στον επικείμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034».

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, κατά την ομιλία του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, τόνισε ότι «αυτό θα είναι το πιο τραγικό γεγονός για την ευρωπαϊκή οικονομία» και προειδοποίησε ότι «μια τέτοια απόφαση θα οδηγούσε σε οικονομικό κατακερματισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που οι κοινωνίες ζητούν στήριξη».

Ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε ότι στόχος μας πρέπει να είναι μια Ευρώπη που θα στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν καίρια προβλήματα όπως είναι η στεγαστική και η ενεργειακή κρίση. «Οι χώρες ζητούν στήριξη σε στέγαση, σε γεωργία, σε ενέργεια. Οι περιφέρειες θέλουν χρήματα», υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και ανέδειξε τον ρόλο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ως εργαλείου ανάπτυξης, συνοχής και στήριξης όλων των περιφερειών της Ευρώπης.

Η πλήρης ομιλία είναι η εξής: Κύριε Επίτροπε, πριν από λίγες μέρες, ως κεραυνός έπεσε η πληροφορία ότι έξι χώρες ζητούν περικοπές 400 δισ. ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι, αν συμβεί αυτό, θα είναι το πιο τραγικό γεγονός. Γιατί; Γιατί ενιαία αγορά δεν έχουμε. Οι χώρες ζητούν στήριξη σε στέγαση, σε γεωργία, σε ενέργεια.

Οι περιφέρειες θέλουν χρήματα. Χρειάζονται τα νοικοκυριά στήριξη και οι επιχειρήσεις. Εάν συμβεί αυτό, τότε θα οδηγηθεί η Ευρώπη σε οικονομικό κατακερματισμό. Αυτό δεν το θέλουμε, κα. Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη που να στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κατοίκους των χωρών της».

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