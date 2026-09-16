Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη λόγω… Μετρό: Ο δήμαρχος Αθηναίων παρέδωσε την έκθεση εμπειρογνωμόνων στην Εισαγγελία

Έκθεση εμπειρογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων για τις επιπτώσεις σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για την Γραμμή 4 του Μετρό, κατέθεσε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από ειδικούς ανεξάρτητους συμβούλους στο πλαίσιο συνδρομής του δήμου στους κατοίκους πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές, καταγράφει σοβαρές και πολύ σοβαρές βλάβες σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία και καθιζήσεις των κτιρίων που ελέγχθηκαν τα οποία είναι 14 ,σε σύνολο που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 20.

Εξερχόμενος του εισαγγελικού γραφείου ο κ. Δούκας δήλωσε: «Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθιζήσεις που σύμφωνα με την έκθεση είναι τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια που έχουν κοκκινίσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα , 14 τον αριθμό. Για δύο από αυτά μάλιστα, δεν υπάρχουν δεδομένα ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζω στα 24. Έχει ξεκινήσει έτσι και αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται».

Οι τεχνικοί σύμβουλοι, ο Νικόλαος Κρασάκης, δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός και ο καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτριος Καλιαμπάκος, παραθέτουν στην έκθεση που κατέθεσε ο κ. Δούκας, ευρήματα για καθιζήσεις που σε κάποιες πολυκατοικίες χαρακτηρίζονται υψηλής διακινδύνευσης.