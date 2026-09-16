Θάνατος Μαζωνάκη: Η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε την φωτογραφία του ενώ ήταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «υπνωτιστή»

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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να στρέφουν την προσοχή τους σε έναν άνδρα που φέρεται να έχει την ιδιότητα του «γιατρού – υπνωτιστή».

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια φωτογραφία που φέρεται να είχε τραβήξει η 56χρονη γιατρός, λίγα λεπτά πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της, στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Στη φωτογραφία φέρεται να απεικονίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδεδεμένος με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Τι φέρεται να κατέθεσε η 56χρονη γιατρός

Κατά την εξέτασή της από τον ανακριτή, η 56χρονη γιατρός φέρεται να ανέφερε το όνομα του συγκεκριμένου άνδρα, υποδεικνύοντάς τον ως το πρόσωπο στο οποίο απέστειλε τη φωτογραφία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση του παραλήπτη. Για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, αναμένεται να ελεγχθούν τα σχετικά τηλεφωνικά δεδομένα, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκκρεμεί η εισαγγελική έγκριση για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Εξετάζεται και ο ρόλος του άνδρα στην υπόθεση

Παράλληλα με τη φωτογραφία, οι Αρχές εξετάζουν και τον ευρύτερο ρόλο που ενδεχομένως είχε ο συγκεκριμένος άνδρας στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό διερευνάται εάν ήταν εκείνος που είχε φέρει σε πρώτη επαφή τον Γιώργο Μαζωνάκη με τη 56χρονη γιατρό.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση και αναμένεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δεδομένα της εν εξελίξει έρευνας, των αρμόδιων Αρχών.