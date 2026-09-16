Χανιά: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο – Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη μητέρα του

Το 18 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από κακοποίηση από την 18χρονη μητέρα του, νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Η 18χρονη μητέρα ομολόγησε ότι χτύπησε το μωρό, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποκάλυψε ότι και η ίδια υπήρξε θύμα κακοποίησης, αναδεικνύοντας τα θεσμικά κενά στην προστασία των ανηλίκων.

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Φωτογραφία: Unpslash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται το 17 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η κατάσταση του παραμένει σταθερά κρίσιμη.
  • Η 18χρονη μητέρα του παιδιού φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το μωρό στο πρόσωπο με τα χέρια της, προκαλώντας τον βαρύ τραυματισμό του.
  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έφερε στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από πολύ μικρή ηλικία. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα θεσμικά κενά στην προστασία των ανηλίκων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται το μόλις 17 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

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Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού, είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη, από την 18χρονη μητέρα του.

«Αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή του έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Η κατάσταση του παραμένει σταθερά κρίσιμη και οι γιατροί παρακολουθούν στενά και αξιολογούν ώρα με την ώρα, την κλινική του εικόνα», επισήμανε ο κ. Δανδουλάκης.

Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε η 18χρονη μητέρα – Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το βρέφος 17 ημερών

Το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου, από το βράδυ της περασμένης Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την μεταφορά του, από το Νοσοκομείο Χανίων.

Η ομολογία της μητέρας και η δικαστική πορεία

Η 18χρονη μητέρα του παιδιού φέρεται να παραδέχθηκε κατά την απολογία της (Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026), ότι χτύπησε το μωρό στο πρόσωπο με τα χέρια της, προκαλώντας τον βαρύ τραυματισμό του.

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Αρχικά, η νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε πως το βρέφος της έπεσε κατά λάθος από τα χέρια της, μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εκ νέου την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί.

Το ιστορικό κακοποίησης της 18χρονης από την παιδική της ηλικία

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», φέρνοντας στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από πολύ μικρή ηλικία:

2013 (Ηλικία 4 ετών): Ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη καταγγελία στην Εθνική Γραμμή SOS 1056, για σωματική κακοποίηση του κοριτσιού από τους γονείς του. Η αναφορά διαβιβάστηκε άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία, χωρίς ωστόσο ο Οργανισμός να λάβει περαιτέρω ενημέρωση για την εξέλιξή της.

2022 (Ηλικία 14 ετών): Ζητήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» η διακομιδή της ανήλικης από νοσοκομείο όπου φιλοξενούταν με εισαγγελική εντολή, σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για εξετάσεις, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση για τους λόγους της νοσοκομειακής της παραμονής.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Οργανισμού, επικοινώνησαν με τις αρμόδιες νοσοκομειακές και αστυνομικές Αρχές (Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων), θέτοντας τις υπηρεσίες τους στη διάθεση για την υποστήριξη του βρέφους και της μητέρας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα θεσμικά κενά στην προστασία των ανηλίκων, καθώς η απουσία ουσιαστικής μέριμνας από την Πολιτεία οδηγεί συχνά στην ανακύκλωση της βίας από τη μία γενιά στην άλλη.

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