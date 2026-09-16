Χανιά: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο – Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη μητέρα του

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Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται το μόλις 17 ημερών βρέφος από τα Χανιά, το οποίο φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Νοσοκομείου Κώστα Δανδουλάκη, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού, είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη, από την 18χρονη μητέρα του.

«Αυτό δεν σημαίνει πως η ζωή του έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Η κατάσταση του παραμένει σταθερά κρίσιμη και οι γιατροί παρακολουθούν στενά και αξιολογούν ώρα με την ώρα, την κλινική του εικόνα», επισήμανε ο κ. Δανδουλάκης.

Το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου, από το βράδυ της περασμένης Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, έπειτα από την μεταφορά του, από το Νοσοκομείο Χανίων.

Η ομολογία της μητέρας και η δικαστική πορεία

Η 18χρονη μητέρα του παιδιού φέρεται να παραδέχθηκε κατά την απολογία της (Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2026), ότι χτύπησε το μωρό στο πρόσωπο με τα χέρια της, προκαλώντας τον βαρύ τραυματισμό του.

Αρχικά, η νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε πως το βρέφος της έπεσε κατά λάθος από τα χέρια της, μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί εκ νέου την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2026, στις 11:00 το πρωί.

Το ιστορικό κακοποίησης της 18χρονης από την παιδική της ηλικία

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», φέρνοντας στο φως στοιχεία που δείχνουν ότι η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης από πολύ μικρή ηλικία:

2013 (Ηλικία 4 ετών): Ο Οργανισμός έλαβε ανώνυμη καταγγελία στην Εθνική Γραμμή SOS 1056, για σωματική κακοποίηση του κοριτσιού από τους γονείς του. Η αναφορά διαβιβάστηκε άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία, χωρίς ωστόσο ο Οργανισμός να λάβει περαιτέρω ενημέρωση για την εξέλιξή της.

2022 (Ηλικία 14 ετών): Ζητήθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού» η διακομιδή της ανήλικης από νοσοκομείο όπου φιλοξενούταν με εισαγγελική εντολή, σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα για εξετάσεις, χωρίς να υπάρξει ενημέρωση για τους λόγους της νοσοκομειακής της παραμονής.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Οργανισμού, επικοινώνησαν με τις αρμόδιες νοσοκομειακές και αστυνομικές Αρχές (Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων), θέτοντας τις υπηρεσίες τους στη διάθεση για την υποστήριξη του βρέφους και της μητέρας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα θεσμικά κενά στην προστασία των ανηλίκων, καθώς η απουσία ουσιαστικής μέριμνας από την Πολιτεία οδηγεί συχνά στην ανακύκλωση της βίας από τη μία γενιά στην άλλη.