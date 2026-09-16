Ιωάννινα: Στον εισαγγελέα o ιδιοκτήτης του σκύλου που επιτέθηκε και σκότωσε άλλον σκύλο

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου ο οποίος χθες Τρίτη (15/9), επιτέθηκε και σκότωσε άλλον δεσποζόμενο σκύλο στο Πάρκο Πυρσινέλλα στα Ιωάννινα, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ και ζητήθηκε η εξέταση του σκύλου από κτηνίατρο.

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Άγριος σκύλος
Πηγή:Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του σκύλου ο οποίος χθες Τρίτη (15/9), επιτέθηκε και σκότωσε άλλον δεσποζόμενο σκύλο, στο Πάρκο Πυρσινέλλα στα Ιωάννινα.
  • Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που έκανε την επίθεση συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.
  • Παράλληλα, ζητήθηκε η εξέταση του σκύλου από κτηνίατρο, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, την οποία διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του σκύλου ο οποίος χθες Τρίτη (15/9), επιτέθηκε και σκότωσε άλλον δεσποζόμενο σκύλο, στο Πάρκο Πυρσινέλλα στα Ιωάννινα.

Η δικογραφία και το διοικητικό πρόστιμο

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου που έκανε την επίθεση στο άλλο ζώο συνελήφθη από την Αστυνομία και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Παράλληλα, ζητήθηκε η εξέταση του σκύλου από κτηνίατρο, στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων.

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