Τραγωδία στη Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από κατάρρευση ετοιμόρροπης πολυκατοικίας – Παγίδες θανάτου τα βομβαρδισμένα κτίρια

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Η παντελής έλλειψη ασφαλών καταφυγίων στη Λωρίδα της Γάζας οδηγεί σε νέες απώλειες αμάχων Παλαιστινίων, καθώς οι εκτοπισμένοι εξαναγκάζονται να διαμένουν σε μισοκατεστραμμένα και ετοιμόρροπα κτίρια.

Η νυχτερινή κατάρρευση μιας πενταώροφης πολυκατοικίας στην Πόλη της Γάζας μετατράπηκε σε εφιάλτη για δεκάδες οικογένειες που κοιμόντουσαν στο εσωτερικό της, φέρνοντας στο φως τις τραγικές συνέπειες της απουσίας έργων ανασυγκρότησης και της παράλυσης των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία.

Νεκροί, τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Το κτίριο, στο οποίο στεγάζονταν αρκετές οικογένειες, κατέρρευσε τη νύχτα προς την Τετάρτη, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων την ώρα που κοιμόντουσαν και τον τραυματισμό άλλων 25, ενώ τα συνεργεία διάσωσης σκάβουν στα συντρίμμια αναζητώντας δεκάδες ακόμη εγκλωβισμένους.

Είκοσι πτώματα «ανασύρθηκαν από τα ερείπια του κτιρίου που κατέρρευσε (…) Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε παιδιά, και δεκάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι» στα ερείπια, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας που λειτουργεί υπό τη Χαμάς.

Η αιφνίδια κατάρρευση του κτιρίου, το οποίο ήταν γνωστό ότι ήταν ασταθές λόγω ζημιών από ισραηλινά πλήγματα νωρίτερα στον πόλεμο, υπογράμμισε πόσο επικίνδυνες και απελπιστικές έχουν γίνει οι συνθήκες διαβίωσης για την πλειονότητα του πληθυσμού του παλαιστινιακού θύλακα, καθώς η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παραμένει στάσιμη.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 13 γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον Ζαχέρ αλ-Ουαχίντι, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Γάζας, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς ανασύρονται περισσότερα σώματα.

Οι ομάδες της πολιτικής άμυνας αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 ακόμη Παλαιστίνιοι παγιδευμένοι κάτω από την οροφή του πενταώροφου κτιρίου.

Δέκα οικογένειες εκτοπισμένων είχαν βρει καταφύγιο στο ήδη μερικώς κατεστραμμένο κτίριο, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι δεν είχαν καμία άλλη επιλογή.

«Η έλλειψη επιλογών και εναλλακτικών λύσεων δεν τους άφησε καμία άλλη επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστκά ο Αμπούντ Ματζνταλάουι, διασώστης.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πολιτικής άμυνας, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και του υπουργείου Υγείας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση ζωντανών και την ανάσυρση των νεκρών.

Δραματικές σκηνές στα ερείπια

Στον απολογισμό της καταστροφής, οι άνθρωποι αναζητούσαν απεγνωσμένα τους αγαπημένους τους ή τα υπολείμματά τους.

Ομάδα ανδρών εθεάθη να μεταφέρει το αποκεφαλισμένο σώμα ενός παιδιού.

Άλλοι κάθονταν πάνω σε λόφους από μπάζα, τραβώντας απεγνωσμένα κομμάτια υφάσματος που ήλπιζαν ότι ανήκαν σε επιζώντες, για να βρουν τελικά μόνο σκεπασμένες με σκόνη κουβέρτες σφηνωμένες στα συντρίμμια.

Αγώνας δρόμου

Ο Αλεσάντρο Μπράκιτς, διευθυντής του UNDP στη Γάζα, δήλωσε ότι οι ομάδες στο σημείο της κατάρρευσης εργάζονται παράλληλα με εκσκαφείς για την απομάκρυνση των ερειπίων.

«Ακούγονται πολλές φωνές μέσα από τα συντρίμμια, επομένως διεξάγουμε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ο διαθέσιμος εξοπλισμός είναι ανεπαρκής», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση διάσωσης ως «μαραθώνια επιχείρηση».

Ο Μπράκιτς πρόσθεσε ότι αξιολόγηση ζημιών του UNDP εντόπισε 400 κτίρια που τρέχουν άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης μετά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα.

«Ο χειμώνας θα έρθει με βροχές και ενδέχεται να δούμε αυξημένους κινδύνους κατάρρευσης αυτών των κτιρίων», προειδοποίησε, απευθύνοντας έκκληση για κατεπείγουσα εισαγωγή πρόσθετου εξοπλισμού και καυσίμων.

«Όλοι οι εργολάβοι που συνεργάζονται μαζί μας σήμερα υπέφεραν από ελλείψεις καυσίμων και έλλειψη ανταλλακτικών».

Αποκλεισμός, ερείπια και φόρος αίματος

Το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ζει πλέον σε μια έκταση γης που αποτελεί λιγότερο από το μισό του συνολικού εδάφους του θύλακα.

Παραμένουν εξαρτημένοι από την ανθρωπιστική βοήθεια και περικυκλωμένοι από ισραηλινά στρατεύματα που πραγματοποιούν πλήγματα σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Δεν έχει υπάρξει καμία εργασία ανασυγκρότησης από τότε που συμφωνήθηκε η εκεχειρία πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει καμία ανοικοδόμηση έως ότου αφοπλιστεί η Χαμάς.

Το μέγεθος της καταστροφής αναγκάζει τους Παλαιστίνιους να επιλέξουν ανάμεσα σε υπερπλήρεις καταυλισμούς σκηνών ή σε ό,τι έχει απομείνει από τα κατεστραμμένα κτίρια της περιοχής.

Παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου που περιόρισε τις μάχες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.375 ανθρώπους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας.

Ο σχεδόν τριετής πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 73.789 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Το υπουργείο, το οποίο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης υπό τη Χαμάς, διατηρεί λεπτομερή αρχεία που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά αναφέρει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν περίπου το ήμισυ των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Associated Press, Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ