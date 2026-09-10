Γάζα: Ισραηλινά ελικόπτερα έπληξαν την περιοχή της Τζαμπάλια – Σφοδρά πυρά πυροβολικού στο βόρειο τμήμα

Ισραηλινά στρατιωτικά ελικόπτερα πραγματοποίησαν επιθέσεις γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενώ ισχυρά πυρά πυροβολικού έπληξαν το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα. Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιχειρήσεις έχει ανέλθει σε 73.669 ανθρώπους από τις 7 Οκτωβρίου 2023, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γάζα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισραηλινά στρατιωτικά ελικόπτερα πραγματοποίησαν επιθέσεις τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.
  • Ισχυρά πυρά πυροβολικού έπληξαν αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.
  • Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει ανέλθει σε 73.669 ανθρώπους, με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισραηλινά στρατιωτικά ελικόπτερα πραγματοποίησαν επιθέσεις τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το Wafa, ισχυρά πυρά πυροβολικού έπληξαν αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

Παράλληλα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Wafa, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει ανέλθει σε 73.669 ανθρώπους από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 174.652 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ