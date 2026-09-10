Γάζα: Ισραηλινά ελικόπτερα έπληξαν την περιοχή της Τζαμπάλια – Σφοδρά πυρά πυροβολικού στο βόρειο τμήμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ισραηλινά στρατιωτικά ελικόπτερα πραγματοποίησαν επιθέσεις τα ξημερώματα της Πέμπτης γύρω από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Την ίδια ώρα, όπως μετέδωσε το Wafa, ισχυρά πυρά πυροβολικού έπληξαν αρκετές περιοχές στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

BREAKING: Israeli military helicopters opened fire near the Jabalia refugee camp in northern Gaza early Thursday, Palestinian news agency Wafa reports, amid artillery shelling targeting areas across northern Gaza. 🔴 LIVE updates: https://t.co/0HCPiBal0F pic.twitter.com/E52hEfJyY2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Wafa, ο συνολικός απολογισμός των νεκρών από τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα έχει ανέλθει σε 73.669 ανθρώπους από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 174.652 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.