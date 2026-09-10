Νικαράγουα: Κλείνει την πρεσβεία της στη Δομινικανή Δημοκρατία εν μέσω διπλωματικής έντασης

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Το κλείσιμο της πρεσβείας της στη Δομινικανή Δημοκρατία αποφάσισε την Τετάρτη (9/9) η κυβέρνηση της Νικαράγουας, σε μια περίοδο αυξανόμενης διπλωματικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντανιέλ Ορτέγα να προωθήσει συνταγματική μεταρρύθμιση που περιορίζει τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές.

Η απόφαση της Μανάγουα ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ανάκληση, στις 23 Ιουλίου, του πρεσβευτή της Δομινικανής Δημοκρατίας στη Νικαράγουα για διαβουλεύσεις. Έκτοτε, τη διπλωματική αποστολή στη Μανάγουα διευθύνει επιτετραμμένος, ενώ αντίστοιχη εξέλιξη είχε σημειωθεί και στη νικαραγουανή πρεσβεία στο Σάντο Ντομίνγκο.

Nicaragua cierra su embajada en República Dominicana en medio del conflicto diplomático entre ambos países tras el anuncio del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de una reforma que impide la participación de opositores en elecciones #AFP pic.twitter.com/TVolLOQs8J — Agence France-Presse (@AFPespanol) September 9, 2026

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε την απόφαση της Νικαράγουας, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «καταγράφει» το κλείσιμο της πρεσβείας στο Σάντο Ντομίνγκο.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την έγκριση από το κοινοβούλιο της Νικαράγουας της αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό από τις εκλογικές διαδικασίες προσώπων που έχουν συμμετάσχει σε «απόπειρες πραξικοπήματος», έχουν διαπράξει «προδοσία της πατρίδας» ή έχουν ζητήσει ή υποστηρίξει ξένη «στρατιωτική επέμβαση».

Η συνταγματική μεταρρύθμιση του Ορτέγα

Η αντιπαράθεση μεταξύ Μανάγουα και Σάντο Ντομίνγκο είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση του Ντανιέλ Ορτέγα ανακοίνωσε την προώθηση της συγκεκριμένης συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση αυξάνει τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από έξι σε επτά χρόνια και θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη συμμετοχή αντιπολιτευόμενων προσώπων στις εκλογές.

Nicaragua cierra embajada en República Dominicana en medio de roces Las tensiones aumentaron en julio, cuando el gobierno dominicano crticó el anuncio de Ortega de eliminar las elecciones. (gs)https://t.co/Pg7woQ5Kl0 — DW Español (@dw_espanol) September 9, 2026

Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διατήρηση της εξουσίας από τον Ντανιέλ Ορτέγα και τη σύζυγό του, Ροσάριο Μουρίγιο, η οποία είναι συμπρόεδρος της χώρας.

Ο 80χρονος Ορτέγα, πρώην ηγέτης των ανταρτών Σαντινίστας, βρίσκεται στην εξουσία μαζί με τη σύζυγό του, ενώ οι επικριτές της κυβέρνησης κάνουν λόγο για περαιτέρω περιορισμό του πολιτικού ανταγωνισμού στη Νικαράγουα.

Νέα ένταση στις σχέσεις της Δομινικανής Δημοκρατίας

Παράλληλα, η κυβέρνηση του προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιναδέρ, βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση και με την Κούβα.

Στα μέσα Αυγούστου, οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας απέλασαν εννέα εργαζομένους της κουβανικής πρεσβείας στο Σάντο Ντομίνγκο, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, χωρίς να δώσουν στη δημοσιότητα τους λόγους της απόφασης.