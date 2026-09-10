Νικαράγουα: Κλείνει την πρεσβεία της στη Δομινικανή Δημοκρατία εν μέσω διπλωματικής έντασης

Η κυβέρνηση της Νικαράγουας αποφάσισε την Τετάρτη (9/9) να κλείσει την πρεσβεία της στη Δομινικανή Δημοκρατία, εν μέσω αυξανόμενης διπλωματικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Η ένταση αυτή προκλήθηκε από την προώθηση συνταγματικής μεταρρύθμισης από τον Ντανιέλ Ορτέγα, η οποία περιορίζει τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές και έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

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Διεθνή Νέα

Νικαράγουα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κλείσιμο της πρεσβείας της στη Δομινικανή Δημοκρατία αποφάσισε η κυβέρνηση της Νικαράγουας, σε μια περίοδο αυξανόμενης διπλωματικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η ένταση προκλήθηκε μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντανιέλ Ορτέγα να προωθήσει συνταγματική μεταρρύθμιση που περιορίζει τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές.
  • Η αναθεώρηση του Συντάγματος προβλέπει τον αποκλεισμό από τις εκλογικές διαδικασίες προσώπων που έχουν συμμετάσχει σε «απόπειρες πραξικοπήματος», ενώ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να διευκολύνει τη διατήρηση της εξουσίας από τον Ορτέγα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το κλείσιμο της πρεσβείας της στη Δομινικανή Δημοκρατία αποφάσισε την Τετάρτη (9/9) η κυβέρνηση της Νικαράγουας, σε μια περίοδο αυξανόμενης διπλωματικής έντασης μεταξύ των δύο χωρών, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ντανιέλ Ορτέγα να προωθήσει συνταγματική μεταρρύθμιση που περιορίζει τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης στις εκλογές.

Η απόφαση της Μανάγουα ήρθε λίγες εβδομάδες μετά την ανάκληση, στις 23 Ιουλίου, του πρεσβευτή της Δομινικανής Δημοκρατίας στη Νικαράγουα για διαβουλεύσεις. Έκτοτε, τη διπλωματική αποστολή στη Μανάγουα διευθύνει επιτετραμμένος, ενώ αντίστοιχη εξέλιξη είχε σημειωθεί και στη νικαραγουανή πρεσβεία στο Σάντο Ντομίνγκο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας επιβεβαίωσε την απόφαση της Νικαράγουας, αναφέροντας σε ανακοίνωσή του ότι «καταγράφει» το κλείσιμο της πρεσβείας στο Σάντο Ντομίνγκο.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την έγκριση από το κοινοβούλιο της Νικαράγουας της αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό από τις εκλογικές διαδικασίες προσώπων που έχουν συμμετάσχει σε «απόπειρες πραξικοπήματος», έχουν διαπράξει «προδοσία της πατρίδας» ή έχουν ζητήσει ή υποστηρίξει ξένη «στρατιωτική επέμβαση».

Η συνταγματική μεταρρύθμιση του Ορτέγα

Η αντιπαράθεση μεταξύ Μανάγουα και Σάντο Ντομίνγκο είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση του Ντανιέλ Ορτέγα ανακοίνωσε την προώθηση της συγκεκριμένης συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Μεταξύ άλλων, η μεταρρύθμιση αυξάνει τη διάρκεια της προεδρικής θητείας από έξι σε επτά χρόνια και θέτει αυστηρούς περιορισμούς στη συμμετοχή αντιπολιτευόμενων προσώπων στις εκλογές.

Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διατήρηση της εξουσίας από τον Ντανιέλ Ορτέγα και τη σύζυγό του, Ροσάριο Μουρίγιο, η οποία είναι συμπρόεδρος της χώρας.

Ο 80χρονος Ορτέγα, πρώην ηγέτης των ανταρτών Σαντινίστας, βρίσκεται στην εξουσία μαζί με τη σύζυγό του, ενώ οι επικριτές της κυβέρνησης κάνουν λόγο για περαιτέρω περιορισμό του πολιτικού ανταγωνισμού στη Νικαράγουα.

Νέα ένταση στις σχέσεις της Δομινικανής Δημοκρατίας

Παράλληλα, η κυβέρνηση του προέδρου της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπιναδέρ, βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση και με την Κούβα.

Στα μέσα Αυγούστου, οι αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας απέλασαν εννέα εργαζομένους της κουβανικής πρεσβείας στο Σάντο Ντομίνγκο, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, χωρίς να δώσουν στη δημοσιότητα τους λόγους της απόφασης.

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