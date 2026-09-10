Ολυμπιακός: Η ανάρτηση της Μαρίνας Τσαλή για την αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ: «Τα λόγια είναι λίγα για όσα ζήσαμε…»

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Νέα σελίδα ανοίγει στον Ολυμπιακό μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το βράδυ της Τετάρτης (9/9). Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της εξέλιξης, η μεταφράστρια των «ερυθρόλευκων», Μαρίνα Τσαλή, αποχαιρέτησε τον Ισπανό τεχνικό με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Η Μαρίνα Τσαλή, η οποία βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του Μεντιλίμπαρ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνεργασία τους και στις στιγμές που έζησαν μαζί.

«Τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν όσα μάθαμε και όσα ζήσαμε δίπλα σε αυτόν τον Κύριο! Και είναι αυτονόητο πως θα τον αγαπάμε για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.