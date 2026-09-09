ΑΕΚ: Ξανά στα κιτρινόμαυρα ο Λαρεντζάκης έως το 2029

Λίγες ώρες μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του.
Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη «Βασίλισσα» έως το καλοκαίρι του 2029.
Ο Λαρεντζάκης επιστρέφει στην ΑΕΚ έπειτα από επτά χρόνια, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2016 έως το 2019, πανηγυρίζοντας σημαντικές επιτυχίες με τους «κιτρινόμαυρους».
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96)
Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.
Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».
Ανακοίνωση επιστροφής#aekbchttps://t.co/tLWkT7k0vR
— AEK BC (@aekbcgr) September 9, 2026