ΑΕΚ: Ξανά στα κιτρινόμαυρα ο Λαρεντζάκης έως το 2029

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Λίγες ώρες μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στη «Βασίλισσα» έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Λαρεντζάκης επιστρέφει στην ΑΕΚ έπειτα από επτά χρόνια, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2016 έως το 2019, πανηγυρίζοντας σημαντικές επιτυχίες με τους «κιτρινόμαυρους».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96)

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!».