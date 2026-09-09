Champions League: Απόψε το «δεύτερο πιάτο» – Σε Λίβερπουλ και Νάπολη τα πιο δυνατά παιχνίδια

Με το «δεύτερο πιάτο» και έξι αναμετρήσεις, συνεχίζεται απόψε (9/9) η πρεμιέρα στην League phase του Champions League.

Ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, παραδόξως, δεν ευνοείται από την βρετανική εταιρεία αναλύσεων Opta, η οποία προτιμά την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ για την κατάκτηση του τίτλου, η δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν πρόκειται να βγει από το παιχνίδι.

Αντιμετωπίζοντας ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα-δύο άλλες διεκδικήτριες- και η Άστον Βίλα, η Παρί Σεν Ζερμέν διατηρεί τις ίδιες φιλοδοξίες.

Με σημαντικές μεταγραφές (ανάμεσά τους ο Φεράν Τόρες) και ανανεώσεις συμβολαίων αρκετών βασικών παικτών (Φαμπιάν Ρουίθ, Γουίλιαν Πάτσο, Ζοάο Νέβες) και ακόμη και με την αποχώρηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να συνεχίσουν να εντυπωσιάζουν την Ευρώπη με την ίδια προσέγγιση: παίκτες που δείχνουν ξεκάθαρα τη δέσμευσή τους στο έργο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν για την ομάδα, και τίποτα άλλο παρά για την ομάδα. Όλα βρίσκονται ακόμα στα αρχικά τους στάδια, και ευτυχώς για την Παρί, ο Μάιος είναι ακόμα πολύ μακριά. Ο αγώνας της ξεκινάει την Τετάρτη (9/9) εναντίον της Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ.

Η Άρσεναλ, η Μπάγερν και η Μπαρτσελόνα

Πίσω της, η Άρσεναλ, η περσινή φιναλίστ, και η Μπάγερν Μονάχου, η οποία ηττήθηκε στα ημιτελικά από την Παρί Σεν Ζερμέν, είναι οι δύο πιο σοβαρές διεκδικήτριες.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν ξεφύγει από τη φρενίτιδα των καλοκαιρινών μεταγραφών στην Premier League, προσπαθώντας να ενισχύσουν την ήδη εντυπωσιακή τους ομάδα κατά καιρούς.

Η Μπάγερν, από την άλλη πλευρά, ολοκλήρωσε τo σχεδιασμό της πολύ νωρίς, ήδη από τον Ιούλιο, με δύο στοχευμένες μεταγραφές (Ναθανιέλ Μπράουν και Ισμαέλ Σαϊμπάρι), και θα βασιστεί στη συνέχεια για να προσπαθήσει να κατακτήσει τον έβδομο τίτλο της στο Champions League.

Εντυπωσιακή στη La Liga από την αρχή της σεζόν, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα έχει αποχωριστεί τους δύο πιο παραγωγικούς επιθετικούς της, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τον Φεράν Τόρες, αλλά έχει ενισχύσει σημαντικά την ομάδα της για να προσπαθήσει να λάμψει στην ευρωπαϊκή σκηνή, δώδεκα χρόνια μετά τον τελευταίο της τίτλο.

Οι Ελληνες

Οι Πορτογάλοι της Λισαβόνας, των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγγιανίδη αρχίζουν στην πορτογαλική πρωτεύουσα απέναντι στην Γαλατασαράι, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη θα επισκεφτεί την Νάπολι (9/9), η Λίβερπουλ του Κωνσταντίνου Τσιμίκα θα αντιμετωπίσει στο «Άνφιλντ» την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Πέμπτη (10/9) η Κόμο του Τάσου Δουβίκα θα φιλοξενήσει την Λειψία και η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη θα ταξιδέψει στην Τουρκία για να αναμετρηθεί με την Φενέρμπαχτσε.

Τα χρήματα

Η UEFA συνολικά θα διανείμει 3,317 δισεκατομμύρια ευρώ στους συλλόγους της, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026/27, με εκατομμύρια ευρώ να διακυβεύονται με βάση τη συμμετοχή, τα αποτελέσματα και την τελική βαθμολογία.

Το Champions League θα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο των χρηματικών επάθλων. Κάθε σύλλογος-ανάμεσά τους και η ΑΕΚ- θα λάβει 18,62 εκατομμύρια ευρώ για τη συμμετοχή του στη φάση των ομίλων, συν 2,1 εκατομμύρια ευρώ για νίκη και 700.000 ευρώ για ισοπαλία. Επιπλέον, θα λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στους 16, 12,5 εκατομμύρια ευρώ για τα προημιτελικά, 15 εκατομμύρια ευρώ για τα ημιτελικά, 18,5 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση στον τελικό και επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον πρωταθλητή.

Η αναγνώριση στο ντεμπούτο

Μία ξεχωριστή αναγνώριση θα βιώσουν οι παίκτες που θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη League phase του Champions League 2026/27, φορώντας ένα ειδικό “Debut Patch” στο μανίκι τους κατά τη διάρκεια του πρώτου τους αγώνα.

Το σήμα, εμπνευσμένο από το εμβληματικό έμβλημα του Champions League, θα συνοδεύει τον παίκτη σε μια ημέρα που θα είναι μια καθοριστική στιγμή στην καριέρα του. Μετά τον αγώνα, το σήμα θα αφαιρείται και θα μετατρέπεται σε συλλεκτικό αντικείμενο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3 (19′ Βέτλεσεν, 61′ πέν. Τρεσόλντι – 11′ Μακ Γκιν, 22′ Μπουέντια, 43′ Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (21′ Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (14′ Μπαπέ, 23′ Βαλβέρδε – 77′ Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2 (53’αυτ. Βέιγκα, 80′,85’πέν. Γκιρασί – 66′ Μουρίνιο, 90’+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (47′,90’+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) – Μπέτις (Ισπανία) 2-3 (12′ Ουέντα, 36′ Αλεξάντρο – 33′,49′ Μπάρτρα, 53′ Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 19:45

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 19:45

Παρί ΣΖ (Γαλλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου