Για σένα: Η Ελευθερία Πάλλα μιλά στο enikos.gr για τον λόγο που αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη σειρά του Alpha

Η ταλαντούχα ηθοποιός Ελευθερία Πάλλα που θα πρωταγωνιστούσε στην πολυαναμενόμενη σειρά του Alpha “Για σένα” εξηγεί γιατί δεν θα τη δούμε στον ρόλο της Λήδας όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Νάντια Ρηγάτου

Το «Για σένα», η νέα σειρά του Alpha πριν ακόμα προβληθεί χρειάστηκε να κάνει μια αλλαγή.

Η ηθοποιός Ελευθερία Πάλλα που θα υποδυόταν τη Λήδα, τη σύζυγο του Φίλιππου που ενσαρκώνει ο Κίμωνας Κουρής τελικά δεν θα είναι στη σειρά.

Σε επικοινωνία μαζί της, η ηθοποιός δίνει τις απαντήσεις στο γιατί δεν θα την απολαύσουμε στο «Για σένα» του Alpha.

-Σε περιμέναμε με πολύ χαρά στη νέα σειρά του Alpha αλλά τελικά δεν θα σε δούμε. Τι ακριβώς συνέβη;

Έρχονται στιγμές που πρέπει δυστυχώς να ζυγίζεις τα πράγματα και να καταλάβεις ότι προέχει η υγεία. Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που με ταλαιπωρούσε δυο χρόνια. Φυσικά η διάθεση για δουλειά και το άγχος σε κάνουν να βρίσκεις δύναμη και να προσπερνάς δυσκολίες και πόνους. Μέχρι εκεί που καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι υπερήρωας και πρέπει να προσέξεις για να μην γίνει ανεπανόρθωτη η ζημιά. Δυστυχώς ήρθε αυτή η στιγμή για μένα , στο ξεκίνημα μιας δουλειάς που ήθελα και πίστεψα πολύ. Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται να αποδόσεις στη δουλειά σου αν δεν είσαι υγιής, οπότε αναγκάστηκα να πάρω μετά από πολλή σκέψη και γνώμες γιατρών την δύσκολη αυτή απόφαση. Πάντα με αισιοδοξία, να γίνει αυτό που πρέπει, για να επιστρέψω το συντομότερο.

-Πόσα επεισόδια είχες γυρίσει και πρέπει να ξαναγυριστούν;

Είχα προλάβει να πραγματοποιήσω έξι μέρες γυρισμάτων μέχρι την διακοπή για καλοκαίρι όπου και ενημέρωσα την παραγωγή για την αναγκαστική αποχώρηση μου. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο θα είναι έτσι κι αλλιώς, και με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού μου, αποφάσισα να ενημερώσω εγκαίρως στο κενό αυτό των διακοπών την παραγωγή, με την λογική τουλάχιστον να μην έχει μεγαλώσει ο όγκος που θα έπρεπε να καλυφθεί εκ νέου από την παραγωγή. Ακόμη και το υλικό αυτών των 6 ημερών που θα χρειαστεί να ξανά γυριστεί, έχει μεγάλη δυσκολία αλλά θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα αν αναγκαστικά πια, μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ενώ είμασταν σε προχωρημένο στάδιο γυρισμάτων δεν ήμουν καν σε θέση να δουλέψω.

Το λιγότερο που μπορούσα να προσέξω είναι να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο που ακόμη ήταν εφικτό να συμβεί. Στο διάστημα των 6 ημερών γυρίσματος, όπως προανέφερα, υπήρχαν σκηνές από διαφορετικά επεισόδια από τις οποίες μερικές θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να ξανά γυριστούν λόγω αντικατάστασης σε έναν από τους παιδικούς ρόλους. Κάθε αντικατάσταση είναι πάντα δύσκολη και δημιουργεί μια αναστάτωση στην δουλειά μας. Και γνωρίζω πως όλοι οι άνθρωποι και της παραγωγής και του καστ, έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια και αντεπεξήλθαν.

-Πως αντέδρασε η παραγωγή;

Από την πρώτη στιγμή ο σκηνοθέτης, ο κ. Καραντινάκης, το κανάλι, η pedio production, και ο ίδιος ο κ. Καπελούζος έδειξαν κατανόηση και ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και εγώ καταλαβαίνω τη δυσκολία που φέρνω και εκείνοι αντίστοιχα κατάλαβαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, και βρήκαν άμεσα τις λύσεις για να συνεχίσει η σειρά την πορεία της. Από την αρχή οι σχέσεις μας και η επικοινωνία με την παραγωγή είχε ένα πολύ καλό επίπεδο και τους ευχαριστώ που έδειξαν κατανόηση. Ελπίζω σύντομα να είμαι καλά, και να συζητάμε για καινούρια πρότζεκτ συνεργασίας.

-Σε πόσο καιρό θα μπορείς να επιστρέψεις στην κανονικότητά σου;

Ότι είναι στο χέρι μου θα το κάνω. Εμπιστεύομαι πολύ τους γιατρούς που με έχουν αναλάβει και οφείλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ ώστε να ξαναεπιστρέψω σε αυτό που αγαπάω και θέλω να κάνω. Πάντα η διάθεση και η ανυπομονησία υπάρχουν και θέλω να ελπίζω πως με το νέο έτος θα έχουν πάει όλα καλά και θα μπορώ να είμαι σε θέση να δουλέψω ξανά. Ένα ένα βήμα και με χαμόγελο για να πάνε όλα σωστά και καλά. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην σειρά, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που αναστάτωσαν το πρόγραμμα τους για να βρεθεί η λύση, και την παραγωγή που έδειξε αυτή την κατανόηση.