Ιωάννα Τούνη: Η απάντησή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη με… σκόρδο και ΑΙ – «Αντίο από εμένα» – ΦΩΤΟ

Η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη απάντησε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε σχολιάσει στο Instagram ότι θα μπορούσε να παρευρεθεί στα εγκαίνια της croissanterie της.

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Ιωάννα Τούνη, Κυριάκος Μητσοτάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη έδωσε συνέχεια στον απρόσμενο διάλογο που είχε μέσω Instagram με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντώντας στον Πρωθυπουργό που έγραψε ότι μπορεί να παρεβρεθεί στα εγκαίνια της croissanterie της.
  • Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε την απάντηση του Πρωθυπουργού γράφοντας: «Αντίο από εμένα».
  • Στη συνέχεια, η influencer πόσταρε ένα σκόρδο και αναδημοσίευσε δύο εικόνες που δημιουργήθηκαν με Τεχνητή Νοημοσύνη, στις οποίες εμφανίζεται να σερβίρει καφέ και κρουασάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Συνέχεια στον απρόσμενο διάλογο που είχαν μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ιωάννα Τούνη, έδωσε η γνωστή influencer, απαντώντας στον Πρωθυπουργό που έγραψε ότι μπορεί να παρευρεθεί στα εγκαίνια της croissanterie της.

Οι ακόλουθοι της Ιωάννας Τούνη έσπευσαν να την ενημερώσουν για την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την influencer και επιχειρηματία να δημοσιεύει ένα κολάζ με τα δεκάδες μηνύματα που δέχθηκε.

«Σε έκανε repost ο Μητσοτάκης», «Καλώς να τον δεχτείς»,  «Καλέ απάντησε ο Μητσοτάκης», «Είσαι τυχερή», «Η θεάρα έκανε ολόκληρο πρωθυπουργό να της απαντήσει» αναφέρουν μερικά από τα μηνύματα.

Ιωάννα Τούνη, Κυριάκος Μητσοτάκης

«Αντίο από εμένα»

Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε και η ίδια την απάντηση του Πρωθυπουργού γράφοντας: «Αντίο από εμένα».

Στη συνέχεια η influencer έκανε τρία stories για το συγκεκριμένο θέμα. Στο ένα πόσταρε απλά ένα σκόρδο, ενώ στα άλλα δύο αναδημοσίευσε δύο εικόνες που δημιούργησαν άλλες σελίδες με ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη). Στις εικόνες εμφανίζεται η Ιωάννα Τούνη να σερβίρει καφέ και κρουασάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείτε τα stories της Ιωάννας Τούνη:

 

Ιωάννα Τούνη, Κυριάκος Μητσοτάκης Ιωάννα Τούνη, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιωάννα Τούνη, Κυριάκος Μητσοτάκης

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