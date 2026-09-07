Ιωάννα Τούνη: Ανοίγει «croissanterie» σε έναν από τους πιο διάσημους δρόμους στο Παρίσι – «Τσιρίζω»

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Η Ιωάννα Τούνη το τελευταίο διάστημα ετοιμάζει ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα στο Παρίσι. Η γνωστή influencer βρίσκεται στην γαλλική πρωτεύουσα με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και ασχολείται σχολαστικά με το νέο της επαγγελματικό βήμα.

Σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως ετοιμάζεται να ανοίξει ένα κατάστημα με κρουασάν σε κεντρικό δρόμο του Παρισιού.

Το νέο κατάστημα θα ονομάζεται “Fat Rat croissanterie”, ένα όνομα που η ίδια έδωσε πλέον στη δημοσιότητα, με το project να βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας.

Μάλιστα, μέσα σε λίγη ώρα από την ανακοίνωση, ο λογαριασμός του καταστήματος στο Instagram ξεπέρασε τους 80.000 followers.

Δείτε τις αναρτήσεις της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar»

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή… Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef Κωνσταντίνα Πανάγου – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω.

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…»