Σούζαν Σάραντον: «Εξακολουθούν να λένε σε ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν λόγω της στάσης μου για την Παλαιστίνη»

Η Σούζαν Σάραντον υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επαγγελματικές συνέπειες εξαιτίας της δημόσιας στάσης της υπέρ της Παλαιστίνης, παρά τη μεταστροφή που, όπως εκτιμά, έχει σημειωθεί στην κοινή γνώμη σχετικά με την αμερικανική στήριξη προς το Ισραήλ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Echo Chamber», σε σκηνοθεσία του Αντρέα Παλαόρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι ορισμένοι κύκλοι της κινηματογραφικής βιομηχανίας εξακολουθούν να την κρατούν σε απόσταση λόγω της ακτιβιστικής της δράσης.

«Νομίζω ότι το αφήγημα έχει αλλάξει εντελώς όσον αφορά την ιστορική διάσταση της Παλαιστίνης και τους δεσμούς των σιωνιστών με την Αμερική και την πολιτική μας. Για πολύ κόσμο ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη το πόσα χρήματα δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ. Κανείς δεν το είχε πραγματικά καταλάβει αυτό», δήλωσε.

Δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει ο Guardian, έχουν καταγράψει από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το 2023 υποχώρηση της υποστήριξης προς το Ισραήλ και αύξηση της συμπάθειας προς τους Παλαιστινίους. Η 79χρονη ηθοποιός υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι δικές της δημόσιες τοποθετήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν την επαγγελματική της δραστηριότητα.

«Ακόμη και πρόσφατα μου πήραν ταινίες, επειδή υπάρχουν πρακτορεία που εξακολουθούν να λένε σε ανθρώπους να μη με προσλαμβάνουν. Αυτό όμως αφορά τη δομή εξουσίας. Σε επίπεδο κόσμου, και σίγουρα διεθνώς, αισθάνομαι ότι με υποδέχονται θετικά», σχολίασε.

Η διακοπή της συνεργασίας με την UTA

Το 2023, το πρακτορείο UTA, το οποίο εκπροσωπούσε τη Σάραντον επί χρόνια, διέκοψε τη συνεργασία μαζί της μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει σε φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις, περίπου έναν μήνα μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φοβούνται αυτή την περίοδο επειδή είναι Εβραίοι και παίρνουν μια γεύση από το πώς είναι να είσαι μουσουλμάνος σε αυτή τη χώρα», είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων.

Η Σάραντον ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο είχε εκφραστεί. Παρέμεινε, ωστόσο, δημόσια τοποθετημένη υπέρ των Παλαιστινίων, ζητώντας παράλληλα την προστασία των αμάχων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Susan Sarandon says some agencies still have her blacklisted and are telling filmmakers not to hire her following her vocal support for Palestine. pic.twitter.com/4HFmXHXsBb — Film Updates (@FilmUpdates) September 6, 2026

Τι είπε για τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο

Από τη Βενετία, η ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι η πρακτική αποκλεισμού ανθρώπων που ασκούν ανοιχτά κριτική στο Ισραήλ εξακολουθεί, κατά την άποψή της, να είναι έντονη στα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο.

«Αν πρόκειται για μεγάλο στούντιο, νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, αλλά και άλλους ανθρώπους στους οποίους έχουν πει ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο», δήλωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη του «The Echo Chamber», Αντρέα Παλαόρο, για την επιλογή του να της δώσει ρόλο στην ταινία.

«Βρήκα την οικογένειά μου, βρήκα τους ανθρώπους μου και είμαι καλά», είπε, με την τοποθέτησή της να προκαλεί παρατεταμένο χειροκρότημα στη συνέντευξη Τύπου.