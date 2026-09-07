Ελένη Βουλγαράκη: Όλα για τον Φώτη

Η Ελένη Βουλγαράκη προσάρμοσε τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, ώστε να μη χρειάζεται να φεύγει από τη Λισσαβώνα και την αγκαλιά του συντρόφου της, Φώτη Ιωαννίδη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενας χρόνος ήταν αρκετός για να καταλάβουν ότι η κοινή προτεραιότητά τους είναι η αγάπη τους. Δώδεκα μήνες πέρασαν από τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας και η σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη διανύει την καλύτερη φάση της. Επειτα από αρκετά ταξίδια Αθήνα – Λισσαβώνα και εκατοντάδες ώρες σε βιντεοκλήσεις, οι δυο τους είναι πλέον αχώριστοι.

Αυτό οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη προσπάθεια της Ελένης να αναπροσαρμόσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, προκειμένου να μη λείπει από το πλευρό του αγαπημένου της. «Ολα για τον Φώτη, για να μην του λείπει, αλλά και για να μην της λείπει ούτε στιγμή», τονίζει στη Realnews πρόσωπο από το περιβάλλον του ερωτευμένου ζευγαριού. Πλέον η Ελ. Βουλγαράκη έγινε μόνιμη κάτοικος Πορτογαλίας και κατάφερε, προσαρμόζοντας τα επαγγελματικά της, να θέσει σε προτεραιότητα την προσωπική της ζωή. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός επέστρεψε δριμύτερη στον ραδιοφωνικό αέρα της Κύπρου. Εδώ και μία εβδομάδα παρουσιάζει μαζί με τον Χάρη Χρονόπουλο το πρωινό 6-9 στον Kiss FM 89,0 της Κύπρου, αφού βρήκε τον τρόπο, μέσω της τεχνολογίας, να κάνει εκπομπή από τη Λισσαβώνα. Και παρότι η διαφορά ώρας μπορεί να την κάνει να χάνει λίγες ώρες ύπνου για την προετοιμασία της εκπομπής, δεν το μετανιώνει, αφού δεν χάνει ούτε στιγμή από την αγκαλιά του συντρόφου της. Μόνιμη… κάτοικος και στις κερκίδες του γηπέδου «Ζοσέ Αλβαλάδε», αφού παρακολουθεί τους αγώνες της Σπόρτινγκ και εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή της στον διεθνή επιθετικό.

Αυτό το φθινόπωρο το ζευγάρι συμπληρώνει τρία χρόνια κοινής πορείας. Οπως όλα δείχνουν, σε αυτή την τριετία έχει καταφέρει να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο και να θωρακίσει τη σχέση του. Το ειδύλλιο ξεκίνησε το 2023 και έγινε γνωστό στις αρχές του 2024. Εκτοτε ο Φώτης και η Ελένη χρειάστηκε να παλέψουν με διάφορες συνθήκες, ώστε να καταφέρουν να χτίσουν μια ουσιαστική σχέση ζωής.

Ο Φ. Ιωαννίδης, μετά τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας τον Σεπτέμβριο του 2025, έχει καθιερωθεί ως μία από τις κύριες επιθετικές επιλογές του προπονητή της πορτογαλικής ομάδας, Ρούι Μπόρχες. Η προσωπική του ζωή όμως, πέρασε αναταράξεις. Η Ελένη άφησε την τηλεόραση, όπου εργαζόταν, και κρατώντας την εκπομπή στο ραδιόφωνο προσπάθησε να συνεχίσει τη δουλειά της. Τόσο εκείνη όσο και ο σύντροφός της είχαν ξεκαθαρίσει ότι προτεραιότητα είναι η προσωπική τους ευτυχία.

Και αυτό τα άλλαξε όλα. Η Ελ. Βουλγαράκη αποχωρίστηκε την καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη για έξι χρόνια. «Νομίζω το ότι έφυγα από το comfort zone μου και ζω στην Πορτογαλία είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα να έρθει ως συνθήκη στη ζωή μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή», ανέφερε η ίδια.

«Η αλήθεια είναι ότι είμαι σε μια πολύ όμορφη φάση στη ζωή μου, νιώθω ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω: για την υγεία μου και την υγεία των αγαπημένων μου ανθρώπων και επειδή μπορώ να κάνω πράγματα που αγαπώ. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η Ελένη και ο Φώτης μπορεί να μην είναι ακόμα σε τροχιά γάμου, εξετάζουν όμως το ενδεχόμενο της δημιουργίας οικογένειας. Και παρά την έντονη φημολογία που φούντωσε το καλοκαίρι για κρίση στη σχέση τους, οι δυο τους φέρονται να είναι πιο ενωμένοι από ποτέ. Απόδειξη ήταν οι κοινές διακοπές που απόλαυσαν πρόσφατα στον Μαυρίκιο και στη Βαρκελώνη. Η Ελ. Βουλγαράκη σε πρόσφατες δηλώσεις της, μάλιστα, δεν έκρυψε ότι η μητρότητα την απασχολεί: «Εννοείται. Το έχω πει ότι θέλω να κάνω παιδάκια». Αλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαδικτυακοί φίλοι της εύχονται «με το καλό», είτε αυτό απευθύνεται στη νέα ραδιοφωνική εκπομπή της, είτε στην πορεία της σχέσης της με τον Φ. Ιωαννίδη.