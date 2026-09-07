Τραμπ: Πρότεινε τη μετονομασία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική» βασιζόμενος σε… σατιρική ψευδή είδηση

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social ότι η πολιτεία του Νέου Μεξικού θα πρέπει να μετονομαστεί σε «Νέα Αμερική».

Η πρόταση αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος με το οποίο άλλαξε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από Δημοκρατικούς, τον Καναδά και αυτόχθονες φυλές.

Η ανάρτηση για τη «Νέα Αμερική» και οι φήμες

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social έναν χάρτη με το περίγραμμα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, όπου η λέξη «Mexico» ήταν διαγραμμένη με κόκκινο χρώμα και αντικατεστημένη από τη λέξη «America».



Την εικόνα αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος στο X, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια εξήγηση.



Αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα κάποια πρωτοβουλία μετονομασίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε αργότερα το βράδυ της Κυριακής γράφοντας: «Πολλοί πρότειναν να αλλάξει το όνομα του Νέου Μεξικού, μιας από τις μεγαλύτερες πολιτείες όλων των εποχών όσον αφορά την εκλογική απάτη, σε «Νεά Αμερική». Θα ήταν πολύ πιο αξιοπρεπές και όμορφο για τους κατοίκους αυτής της πολιτείας, που έχει τεράστιες δυνατότητες. Ουάου, το λατρεύω!».



Η ανάρτηση του Τραμπ ακολούθησε τη διασπορά μιας ψευδούς είδησης (hoax) στο διαδίκτυο, η οποία υποστήριζε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ήδη υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της πολιτείας.

Όπως εξήγησε η ιστοσελίδα επαλήθευσης γεγονότων Snopes, ο ισχυρισμός ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου από έναν σατιρικό λογαριασμό στο X και έγινε γρήγορα viral.

Donald Trump has signed an executive order to change the name of New Mexico to New America. pic.twitter.com/r2ABEf6Ns8 — Daily Noud (@DailyNoud) September 1, 2026



Νομικά, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει την εξουσία να μετονομάζει γεωγραφικά τοπία και υδάτινες μάζες στο Εθνικό Σύστημα Γεωγραφικών Ονομάτων (GNIS), δεν διαθέτει τη συνταγματική αρμοδιότητα να μετονομάσει νομικά μια πολιτεία, καθώς μια τέτοια διαδικασία απαιτεί αποφάσεις στο εσωτερικό της ίδιας της πολιτείας.

Άλλωστε, το όνομα «Νέο Μεξικό» χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, προηγούμενο της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Ινδιάνικων Υποθέσεων.

Σφοδρές αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία του Νέου Μεξικού ήταν άμεσες. Η Δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας, Μισέλ Λουχάν Γκρίσαμ, κατηγόρησε τον Τραμπ για αντιπερισπασμό, τονίζοντας ότι το όνομα της πολιτείας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

«Ενώ ο Πρόεδρος προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των Αμερικανών από τον καταστροφικό πόλεμό του στο Ιράν, οι τιμές της βενζίνης συνεχίζουν να εκτοξεύονται. Ενώ ο Λευκός Οίκος χάνει χρόνο ζωγραφίζοντας πάνω σε χάρτες, το Νέο Μεξικό είναι απασχολημένο με το να κάνει τη δουλειά του».

New Mexico’s name isn’t up for debate — it’s been ours since before the United States existed. What is up for debate? Who’s showing up for working families. While the President tries to distract Americans from his disastrous war in Iran, gas prices keep soaring. Americans are… pic.twitter.com/tnX1gPItDH — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 6, 2026



Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μάρτιν Χάινριχ σημείωσε σε ανάρτησή του: «Τρία πράγματα που θα αποκαλώ πάντα με τα πραγματικά τους ονόματα: Τον Κόλπο του Μεξικού. Τη Λίμνη Οντάριο. Το Νέο Μεξικό».

Three things I will always call by their actual names… The Gulf of Mexico

Lake Ontario

New Mexico — Martin Heinrich (@SenatorHeinrich) September 6, 2026



Το προηγούμενο με τη Λίμνη Οντάριο

Η συζήτηση για το Νέο Μεξικό έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών του Τραμπ για τη μετονομασία γεωγραφικών σημείων. Τον Ιανουάριο του 2025, κατά την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στο ύπατο αξίωμα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Πρόσφατα, στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου με τον Καναδά, υπέγραψε διάταγμα για τη μετονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, απέρριψε την απόφαση δηλώνοντας ότι το όνομα «Λίμνη Οντάριο» συνεχίζει να ισχύει για «Τους Καναδούς και τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα και για πάντα».

Ο Κάρνεϊ υπενθύμισε τις ρίζες του ονόματος στην ιστορία των αυτόχθονων, σημειώνοντας ότι προέρχεται από τη λέξη των Ουέντατ που σημαίνει «η λίμνη είναι όμορφη, η λίμνη είναι μεγάλη».

Παράλληλα, το Έθνος των Σένεκα —μία από τις έξι φυλές της συνομοσπονδίας Ιροκουά— κάλεσε τον Τραμπ να ανακαλέσει το διάταγμα, επισημαίνοντας ότι η αλλαγή ονόματος παραβιάζει τους όρους της Συνθήκης του Καναντάιγκουα του 1794.

Η συνθήκη αυτή, που είχε υπογραφεί από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και ηγέτες των αυτόχθονων, ορίζει ρητά τα σύνορα των Σένεκα ξεκινώντας «από τη Λίμνη Οντάριο».