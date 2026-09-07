Ρεσιτάλ Τραμπ στο Truth Social: 34 αναρτήσεις σε λιγότερο από μία ώρα – Δείτε φωτό

Τρελά κέφια έχει ο Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα της Κυριακής (ώρα Ουάσιγκτον, ξημερώματα ώρα Ελλάδας) αφού κάνει τη μία ανάρτηση μετά την άλλη στο Truth Social. Συγκεκριμένα, έκανε 34 μέσα σε λιγότερο από μία ώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ακόμα ιδέα αλλαγής γεωγραφικής ονομασίας έριξε στο τραπέζι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αυτή τη φορά βάζοντας στο στόχαστρο το Νέο Μεξικό. Ο ίδιος δημοσίευσε στο Truth Social χάρτη της νοτιοδυτικής πολιτείας, στον οποίο η λέξη «Mexico» ήταν διαγραμμένη και είχε αντικατασταθεί από τη λέξη «America», μετατρέποντας έτσι το «New Mexico» σε «New America». Η ανάρτηση ήταν μία από τις 34 που έκανε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα την Κυριακή.

Στην εικόνα που ανάρτησε ο Τραμπ, πάνω στον χάρτη της πολιτείας το «Mexico» είχε διαγραφεί με ένα μεγάλο κόκκινο «Χ», ενώ από κάτω είχε προστεθεί η λέξη «America».

Η εικόνα αναδημοσιεύθηκε στη συνέχεια και από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, χωρίς ωστόσο να δοθεί κάποια εξήγηση ή να ανακοινωθεί επίσημη πρωτοβουλία για αλλαγή της ονομασίας της πολιτείας.

Σε αντίθεση με γεωγραφικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μετονομαστούν για χρήση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει το όνομα μιας αμερικανικής πολιτείας.

Η κίνηση του Τραμπ έρχεται μετά τις προηγούμενες παρεμβάσεις του στις επίσημες γεωγραφικές ονομασίες.

«Lake America»

Με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία, για ομοσπονδιακή χρήση, της περιοχής του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», στο πλαίσιο της πολιτικής του για ονομασίες που, όπως υποστήριζε, «τιμούν το αμερικανικό μεγαλείο».

Στις 27 Αυγούστου 2026 ακολούθησε νέο εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο η λίμνη Οντάριο μετονομάστηκε για χρήση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε «Lake America» («Λίμνη Αμερική»), εν μέσω της εμπορικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με τον Καναδά.

Ανάμεσά τους ήταν και μια επεξεργασμένη εικόνα στην οποία το πρόσωπο του Τραμπ είχε τοποθετηθεί πάνω στο σώμα του θρυλικού παλαιστή Χαλκ Χόγκαν, με μια μπαντάνα «MAGA» στο κεφάλι.

Σε άλλη ανάρτηση, τα σύνορα του Ιράν εμφανίζονταν διαμορφωμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν το περίγραμμα του προσώπου του Αμερικανού προέδρου, την ώρα που η πολεμική σύγκρουση με την Τεχεράνη έχει ξεπεράσει τους έξι μήνες.

Στο ίδιο κύμα αναρτήσεων περιλαμβάνονταν ακόμη γραφήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, αποτύπωναν οικονομικές επιτυχίες της κυβέρνησής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο Truth Social στιγμιότυπο με την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτησή του με κάποιο σχόλιο.