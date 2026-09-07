Γάζα: Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί – Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο νότιο Λίβανο

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Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους κι ένα κορίτσι κι ένα αγόρι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σύμφωνα με τη Wafa, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ομάδα Παλαιστινίων κοντά στον «Κόμβο Τηλεπικοινωνιών», στη συνοικία Ριμάλ, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.

Ένα ακόμη παιδί σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Παράλληλα, στην πόλη της Γάζας, ένας πατέρας και η εξάχρονη κόρη του έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχος επίθεσης, σύμφωνα με τη Wafa.

Στο στόχαστρο του ιρανικού στρατού

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή σε κτήριο στο χωριό Ντέιρ αλ-Ζαχρανί, στην περιοχή Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκκένωσης για την περιοχή.

Η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έλα Ουαουέγια, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, κάλεσε τους κατοίκους του κτηρίου που στοχοποιήθηκε, καθώς και των γειτονικών κατοικιών, να απομακρυνθούν άμεσα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισραηλινή επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε επίθεση μαχητών της Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που έφερε εκρηκτικά, το οποίο κατευθύνθηκε εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, που βρίσκονται σε τμήματα του νότιου Λιβάνου.