Γάζα: Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί – Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο νότιο Λίβανο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΓΑΖΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/EPA/MOHAMMED SABER
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ – ΜΠΕ/EPA/MOHAMMED SABER
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa. Ένα παιδί σκοτώθηκε σε σχολείο που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο, ενώ πατέρας και κόρη έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση σε όχημα.
  • Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή σε κτήριο στο Ντέιρ αλ-Ζαχρανί του νότιου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκκένωσης για την περιοχή.
  • Η ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε επίθεση μαχητών της Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έφερε εκρηκτικά, εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους κι ένα κορίτσι κι ένα αγόρι, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σύμφωνα με τη Wafa, ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ομάδα Παλαιστινίων κοντά στον «Κόμβο Τηλεπικοινωνιών», στη συνοικία Ριμάλ, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν.

Ένα ακόμη παιδί σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό σχολείου στο Ντέιρ ελ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Παράλληλα, στην πόλη της Γάζας, ένας πατέρας και η εξάχρονη κόρη του έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν έγινε στόχος επίθεσης, σύμφωνα με τη Wafa.

Στο στόχαστρο του ιρανικού στρατού

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή σε κτήριο στο χωριό Ντέιρ αλ-Ζαχρανί, στην περιοχή Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκκένωσης για την περιοχή.

Η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έλα Ουαουέγια, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, κάλεσε τους κατοίκους του κτηρίου που στοχοποιήθηκε, καθώς και των γειτονικών κατοικιών, να απομακρυνθούν άμεσα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισραηλινή επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε επίθεση μαχητών της Χεζμπολάχ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που έφερε εκρηκτικά, το οποίο κατευθύνθηκε εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, που βρίσκονται σε τμήματα του νότιου Λιβάνου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ