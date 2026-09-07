Νέα επίθεση Τραμπ κατά Ιράν και με μήνυμα «Αντίο, Χαργκ»

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Διεθνή Νέα

ΤΡΑΜΠ - ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Samuel Corum
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ - ΜΠΕ/EPA/Samuel Corum
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας πως η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «καταρρέουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν» και ότι «το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί».
  • Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Αντίο, Χαργκ».

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Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας πως η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «καταρρέουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν» και ότι «το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί». Σε τρίτη παρέμβασή του χαρακτήρισε το Ιράν «αποτυχημένο κράτος».

Με χρήση AI

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Αντίο, Χαργκ».

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