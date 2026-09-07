Σιδηροπενική αναιμία: Τα σημάδια στο στόμα που μπορεί να μαρτυρούν έλλειψη σιδήρου, σύμφωνα με ειδικούς

Η κόπωση και η έλλειψη ενέργειας είναι από τα πιο γνωστά συμπτώματα της σιδηροπενικής αναιμίας. Υπάρχουν, όμως, και λιγότερο συνηθισμένες ενδείξεις που μπορεί να εμφανιστούν μέσα ή γύρω από το στόμα. Αλλαγές στη γεύση, πόνος ή κάψιμο στη γλώσσα και πληγές στις γωνίες του στόματος είναι ορισμένα από τα σημάδια που έχουν συνδεθεί με την έλλειψη σιδήρου. Ποια είναι τα συμπτώματα που αξίζει να γνωρίζετε και πότε χρειάζεται να απευθυνθείτε σε γιατρό;

Τι είναι η σιδηροπενική αναιμία

Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο κοινή μορφή αναιμίας και συμβαίνει όταν ο οργανισμός δεν έχει αρκετό σίδηρο για να παράγει αιμοσφαιρίνη, την ουσία στα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα.

Σίδηρος: Οι ημερήσιες ανάγκες ανά ηλικία

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), οι ημερήσιες ανάγκες σε σίδηρο είναι:

8,7 mg για άνδρες 19 ετών και άνω

14,8 mg για γυναίκες 19 έως 49 ετών

8,7 mg για γυναίκες 50 ετών και άνω

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης σιδήρου

Οι γυναίκες με αυξημένη έμμηνο ρήση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης σιδήρου και ενδέχεται να χρειάζονται συμπληρώματα. Τα τυπικά συμπτώματα της αναιμίας περιλαμβάνουν αίσθημα κόπωσης, χαμηλά επίπεδα ενέργειας, ωχρότητα δέρματος, πονοκεφάλους, αίσθημα παλμών και δύσπνοια. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα λιγότερο συχνά σημάδια, εκ των οποίων αρκετά εμφανίζονται μέσα ή γύρω από το στόμα.

Τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα της σιδηροπενικής αναιμίας

Οι ειδικοί του NHS έχουν εντοπίσει αρκετά συμπτώματα που ενδέχεται να υποδεικνύουν σιδηροπενική αναιμία, με ορισμένα από αυτά να εκδηλώνονται στο στόμα, όπως:

Αλλοίωση της γεύσης (η τροφή φαίνεται παράξενη)

Δυσκολία στην κατάποση

Πόνο ή κάψιμο στη γλώσσα

Επώδυνες πληγές [αφθώδεις βλάβες (άφθες) και η γλωσσίτιδα (φλεγμονή της γλώσσας)] στις γωνίες του στόματος

Άλλα λιγότερο γνωστά συμπτώματα αναιμίας περιλαμβάνουν φαγούρα, αραίωση μαλλιών, αλλαγές στα νύχια, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, εμβοές (βουητό στα αυτιά) και επιθυμία για κατανάλωση μη βρώσιμων ουσιών, όπως πάγος ή χαρτί.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν υποψιάζεστε ότι έχετε σιδηροπενική αναιμία. Ο γιατρός θα σας ρωτήσει για τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό σας και συνήθως θα ζητήσει εξέταση αίματος για να διαπιστώσει εάν ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων σας βρίσκεται εντός των φυσιολογικών ορίων.

Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή μορφή αναιμίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι τύποι, όπως η αναιμία λόγω έλλειψης βιταμίνης B12 ή φυλλικού οξέος, τους οποίους η εξέταση αίματος επίσης ανιχνεύει.