Ύπνος: Πόσες ώρες ξεκούρασης επιβραδύνουν τη γήρανση – Τι αποκαλύπτει επιστημονική μελέτη

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Ο ύπνος δεν επηρεάζει μόνο το πόσο ξεκούραστοι αισθανόμαστε την επόμενη ημέρα. Μία επιστημονική μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη διάρκεια του ύπνου και τη βιολογική γήρανση, αναλύοντας δεδομένα από σχεδόν 500.000 ανθρώπους. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τόσο η μικρή όσο και η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια ύπνου συσχετίζονται με επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση σε αρκετά όργανα του σώματος.

Πόσες ώρες ύπνου επιβραδύνουν τη γήρανση, σύμφωνα με μελέτη

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, με επικεφαλής τον Junhao Wen, ερευνητή ακτινολογίας, συνδέει την ημερήσια διάρκεια του ύπνου με τον ρυθμό βιολογικής γήρανσης 17 διαφορετικών οργάνων και συστημάτων του οργανισμού.

Αναλύοντας δεδομένα από περίπου 500.000 συμμετέχοντες στη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank, η ερευνητική ομάδα κατασκεύασε 23 «ρολόγια γήρανσης» για συγκεκριμένα όργανα, με σκοπό τη μέτρηση των διακυμάνσεων της βιολογικής ηλικίας.

Η ανάλυση αποκάλυψε μια καμπύλη μορφής U, υποδεικνύοντας ότι η βιολογική γήρανση επιταχύνεται τόσο σε ανθρώπους που κοιμούνται λίγο όσο και σε εκείνους που κοιμούνται υπερβολικά πολύ.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές υπολόγισαν τη βιολογική ηλικία αξιολογώντας κλινικούς βιοδείκτες, όπως αιματολογικές εξετάσεις, μεταβολικά προφίλ και διαγνωστικές απεικονίσεις. Σε αντίθεση με την τυπική χρονολογική καταγραφή, τα βιολογικά ρολόγια εκτιμούν την κυτταρική φθορά εντός συγκεκριμένων φυσιολογικών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εξέτασε τα ιατρικά αρχεία σχεδόν 500.000 ατόμων από τη βάση δεδομένων UK Biobank. Η ομάδα συνδύασε γενετικά δεδομένα, εξετάσεις αίματος και αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων για τη διάρκεια του ύπνου τους (κατά την περίοδο 2006–2010), ώστε να εκπαιδεύσει μοντέλα μηχανικής μάθησης (AI algorithms).

Αυτοί οι αλγόριθμοι χαρτογράφησαν τη βιολογική ηλικία σε εξειδικευμένα συστήματα, όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, το ήπαρ, οι νεφροί, οι πνεύμονες και ο λιπώδης ιστός.

Τι έδειξε η μελέτη

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν μεταξύ 6,4 και 7,8 ωρών ανά νύχτα παρουσίαζαν τους χαμηλότερους ρυθμούς βιολογικής γήρανσης στα περισσότερα από τα όργανα που εξετάστηκαν.

Αντίθετα, όσοι κοιμόντουσαν λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8 ώρες καθημερινά εμφάνιζαν υψηλότερους δείκτες βιολογικής ηλικίας.

Οι επιπτώσεις στον οργανισμό ήταν διαφορετικές ανάλογα με τη διάρκεια του ύπνου:

Μικρή διάρκεια ύπνου (<6 ώρες): Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν λιγότερες από έξι ώρες ύπνου εμφάνισαν αυξημένους δείκτες για συστηματικές παθήσεις, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία και η στεφανιαία νόσος.

Μεγάλη διάρκεια ύπνου (>8 ώρες): Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν περισσότερες από οκτώ ώρες ύπνου εμφάνισαν τοπική επιτάχυνση της γήρανσης, ιδιαίτερα στα βιολογικά ρολόγια που αφορούν τον εγκέφαλο και τον λιπώδη ιστό.

Πώς οι διαταραχές ύπνου προκαλούν κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία

Στους ανθρώπους που κοιμούνται λίγο, η έλλειψη ύπνου προκαλεί βλάβες στα εγκεφαλικά κυκλώματα που ρυθμίζουν τη διάθεση. Αντίστοιχα, στους ανθρώπους που κοιμούνται υπερβολικά πολύ, η υπερβολική ανάπαυση επιταχύνει τη βιολογική γήρανση των ιστών του εγκεφάλου και του λίπους, γεγονός που στη συνέχεια πυροδοτεί την εμφάνιση κατάθλιψης.

Στην πρώτη περίπτωση (λιγότερες ώρες ύπνου), ο περιορισμός του ύπνου επιδρά άμεσα στις νευρολογικέςοδούς που σχετίζονται με τη ρύθμιση της διάθεσης. Αντίθετα, η σύνδεση μεταξύ της μεγάλης διάρκειας ύπνου και της κατάθλιψης φαίνεται να προκαλείται από την επιταχυνόμενη γήρανση στον εγκέφαλο και τους λιπώδεις ιστούς.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διάρκεια του ύπνου ενδέχεται να μην προκαλεί άμεσα βλάβες στα όργανα. Αντίθετα, τα μη φυσιολογικά μοτίβα ύπνου συχνά λειτουργούν ως μια πρώιμη προειδοποιητική ένδειξη υποκείμενων προβλημάτων υγείας ή παθήσεων σε αρχικό στάδιο.

Τι δεν έχει απαντήσει ακόμη η επιστήμη για τον ύπνο και τη γήρανση

Η μελέτη βασίζεται κυρίως σε δεδομένα παρατήρησης και σε αυτοαναφερόμενα στοιχεία ύπνου από τους συμμετέχοντες, γεγονός που εισάγει την πιθανότητα σφάλματος ανάκλησης (recall bias). Η αμφίδρομη αιτιώδης συνάφεια παραμένει ανεπιβεβαίωτη, καθώς οι ερευνητές δεν μπορούν να εξακριβώσουν εάν η μη φυσιολογική διάρκεια ύπνου επιταχύνει άμεσα τη γήρανση των οργάνων ή αν απλώς αντικατοπτρίζει ήδη υπάρχουσες ασθένειες.

Η μελλοντική κλινική έρευνα οφείλει να καθορίσει εάν οι στοχευμένες παρεμβάσεις ύπνου μπορούν να τροποποιήσουν ενεργά τους ρυθμούς γήρανσης των οργάνων. Ο προσδιορισμός των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που διαχωρίζουν τους μηχανισμούς του ανεπαρκούς ύπνου από τις παθολογίες του υπερβολικού ύπνου παραμένει ένα ενεργό πεδίο επιστημονικής έρευνας.