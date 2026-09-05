Ημικρανία: 6 τροφές που μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη των κρίσεων, σύμφωνα με ειδικούς

Η ημικρανία μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητά σας. Εκτός από την κατάλληλη θεραπεία και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, η διατροφή φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στη συχνότητα και την ένταση των κρίσεων ημικρανίας.

Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη των κρίσεων ημικρανίας

Η ημικρανία μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να ανατρέψει ολόκληρη την ημέρα σας. Εκτός από την κατάλληλη αντιμετώπιση, όμως, υπάρχουν καθημερινές συνήθειες που ενδέχεται να συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας των κρίσεων. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η διατροφή, με ορισμένες τροφές να προσφέρουν θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την υγεία του εγκεφάλου.

«Κατά τη γνώμη μου, αλλά και σύμφωνα με πολλούς νευρολόγους, η διατροφή μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στις διαταραχές κεφαλαλγίας και ειδικότερα στην ημικρανία», αναφέρει η Dr. Melissa Moore, νευρολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Τάμπα και ειδικός στην αντιμετώπιση του πόνου και της κεφαλαλγίας στο Κέντρο Υγείας USF.

Το να γεμίζετε το πιάτο σας με αντιφλεγμονώδεις τροφές είναι το «κλειδί» για την πρόληψη των κρίσεων ημικρανίας. «Τα μόρια φλεγμονής αποτελούν μέρος της διαδρομής του πόνου στην ημικρανία και μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν ως παράγοντας πυροδότησης των κρίσεων», εξηγεί η Dr. Moore.

Επιπλέον, υπάρχει μια σειρά από βιταμίνες και μέταλλα που έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν στην πρόληψη των συμπτωμάτων. Μάθετε ποιες τροφές, πλούσιες σε αυτά τα θρεπτικά συστατικά, αξίζει να καταναλώνετε πιο συχνά.

Οι καλύτερες τροφές για την πρόληψη της ημικρανίας

Οι διατροφικές συνήθειες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και την πρόληψη του πονοκεφάλου. Αν υποφέρετε από έντονες ενοχλήσεις, ανακαλύψτε τις κορυφαίες τροφές που συμβάλλουν στη μείωση της συχνότητας και της έντασης των κρίσεων.

Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Ξηροί καρποί και σπόροι

Ψάρια κρύου νερού

Αυγά

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Κόκκινο κρέας

Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Μία από τις πιο συχνές συμβουλές υγείας είναι η κατανάλωση πράσινων φυλλωδών λαχανικών. Σπανάκι, κέιλ (kale), βλήτα, ρόκα, φύλλα παντζαριού και μαρούλι συνδέονται με μείωση του κινδύνου εμφανίσεων πολλών χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημικρανιών. «Αυτά τα λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που καταπολεμούν τις ημικρανίες και μειώνουν τη φλεγμονή», εξηγεί η Dr. Moore.

Βιταμίνη Β2 (Ριβοφλαβίνη) & Β6: Το σπανάκι είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ωμέγα-3 λιπαρά. Η βιταμίνη Β2 μειώνει αποδεδειγμένα τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια του πονοκεφάλου.

Μαγνήσιο: Απαραίτητο μέταλλο για τη νευρική λειτουργία και την πρόληψη των κρίσεων.

Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του λαχανικού, τόσο υψηλότερη είναι η διατροφική του αξία.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Όταν αισθάνεστε την πρώτη ενόχληση, καταναλώστε μια χούφτα από τους αγαπημένους σας ξηρούς καρπούς. «Είναι εξαιρετική πηγή μαγνησίου και ωμέγα-3 λιπαρών οξέων», σημειώνει η ειδικός. Σύμφωνα με έρευνα στο περιοδικό Nutrients, τα επαρκή επίπεδα μαγνησίου προλαμβάνουν και ανακουφίζουν τα συμπτώματα. Παράλληλα, τα ωμέγα-3 περιορίζουν την απελευθέρωση κυτοκινών, μειώνοντας τη φλεγμονή.

Κορυφαίες επιλογές:

Αμύγδαλα και καρύδια

Σουσάμι και ηλιόσποροι

Κάσιους και φιστίκια

Φιστίκια Βραζιλίας (Brazil nuts)

Ψάρια κρύου νερού

Ψάρια όπως ο σολομός, η ρέγγα, το σκουμπρί, οι σαρδέλες και ο τόνος αποτελούν κορυφαίες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Σύμφωνα με μελέτη στο The BMJ, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά ψάρια βοηθά στη μείωση των φλεγμονωδών μορίων που πυροδοτούν τις ημικρανίες, περιορίζοντας τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση του πόνου.

Αυγά

«Τα αυγά συμβάλλουν στην πρόληψη της ημικρανίας καθώς είναι φυσικά πλούσια σε βιταμίνη Β2 και βιταμίνη Β12», αναφέρει η Dr. Moore. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του πονοκεφάλου. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH), δύο ολόκληρα αυγά καλύπτουν το 30% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη Β2.

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Μία από τις απλούστερες λύσεις για την πρόληψη του πονοκεφάλου είναι η τακτική κατανάλωση προϊόντων ολικής αλέσεως. Η υπογλυκαιμία (χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα), αλλά και οι απότομες διακυμάνσεις της γλυκόζης, αποτελούν συχνούς παράγοντες πυροδότησης. «Τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι σύνθετοι υδατάνθρακες, που διασπώνται αργά και προσφέρουν σταθερή ροή σακχάρου στον οργανισμό», εξηγεί η ειδικός.

Τι να προσέξετε: Επιλέγετε προϊόντα που αναγράφουν 100% ολική άλεση. Το πρώτο συστατικό στη συσκευασία πρέπει να είναι το δημητριακό (π.χ. σιτάρι, βρώμη) και να αποφεύγεται το επεξεργασμένο λευκό αλεύρι.

Κόκκινο κρέας

Το κόκκινο κρέας —και ειδικά τα εντόσθια όπως το συκώτι— είναι από τις καλύτερες πηγές του συνενζύμου CoQ10 (Συνένζυμο Q10 – μια φυσική ουσία που βοηθά τα κύτταρα να παράγουν ενέργεια και δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό). Μελέτες δείχνουν ότι η φυσική αυτή ένωση συμβάλλει στην πρόληψη και τη θεραπεία των ημικρανιών.

Προσοχή: Αποφύγετε τα επεξεργασμένα κρέατα (αλλαντικά), καθώς περιέχουν τυραμίνη, νιτρικά και νιτρώδη άλατα, που συχνά πυροδοτούν κρίσεις ημικρανίας.