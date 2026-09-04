Υγεία του ήπατος: Η τροφή που μπορεί να μειώσει το λίπος στο συκώτι, σύμφωνα με μελέτη

Το ήπαρ είναι ένα από τα σημαντικότερα όργανα του οργανισμού και η υγεία του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις καθημερινές διατροφικές επιλογές. Νέα μελέτη δείχνει ότι ένα απλό τρόφιμο που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορεί να συνδέεται με σημαντική μείωση του λίπους στο ήπαρ.

Επιστήμονες αποκαλύπτουν την τροφή που μπορεί να μειώσει το λίπος στο συκώτι

Γνωστή ως μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ή λιπώδες ήπαρ), η MASLD εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται περιττό λίπος στα κύτταρα του ήπατος και επηρεάζει πιο συχνά όσους έχουν αυξημένο σωματικό λίπος, διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή υψηλά τριγλυκερίδια. Παρόλο που η πάθηση αυτή είναι συχνά ασυμπτωματική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρακολουθείται, καθώς μπορεί να εξελιχθεί σε μια σοβαρότερη μορφή, τη μεταβολική στεατοηπατίτιδα (MASH), η οποία δύναται να προκαλέσει κίρρωση ή ηπατική ανεπάρκεια.

Συνήθως, οι ειδικοί συνιστούν σε όσους διαγιγνώσκονται με MASLD να προβαίνουν σε αλλαγές στη διατροφή τους και να αφιερώνουν χρόνο στη σωματική άσκηση, ώστε να επιβραδύνουν ή να αναστρέψουν την εξέλιξη της νόσου. Πλέον, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μια τροφή βοηθάει περισσότερο από τις υπόλοιπες στην μείωση του λίπους στο συκώτι. Πρόκειται για την ντομάτα.

Τι έδειξε επιστημονική μελέτη

Για τις ανάγκες μιας μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, οι ερευνητές παρακολούθησαν δύο ομάδες συμμετεχόντων με MASLD (μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος):

1η ομάδα: Κατανάλωνε καθημερινά μια συγκεκριμένη ποσότητα ωμής ντομάτας και σάλτσας ντομάτας (περίπου μία μεγάλη ντομάτα και λίγες κουταλιές της σούπας σάλτσα).

2η ομάδα (ομάδα ελέγχου): Ακολουθούσε διατροφή χωρίς ντομάτες για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Μετά από έξι εβδομάδες, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αλλαγές στην υγεία του ήπατος των συμμετεχόντων. Διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν ντομάτες παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του λίπους στο συκώτι σε σύγκριση με εκείνους που τις απέφευγαν.

«Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο εύρημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η μείωση του λίπους στο συκώτι έγινε χωρίς σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος ή τη συνολική σύσταση του σώματος», εξηγεί η Dr. Nadege Gunn. «Αυτό υποδηλώνει ότι το όφελος δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα μεγάλων αλλαγών στην διατροφή ή απώλειας βάρους — οι ίδιες οι ντομάτες φάνηκε ότι είχαν μια άμεση, ευεργετική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο το συκώτι διαχειρίζεται το λίπος».

Πώς οι ντομάτες προστατεύουν την υγεία του ήπατος

Οι ντομάτες αποτελούν μία από τις κορυφαίες πηγές λυκοπενίου, μιας θρεπτικής ουσίας γνωστής για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της. Παράλληλα, περιέχουν βήτα-καροτένιο, μια ακόμη φυτική ένωση που συμβάλλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες στον οργανισμό.

«Η έρευνα υποδεικνύει ότι το λυκοπένιο μπορεί να λειτουργεί μέσω διαφόρων συμπληρωματικών μηχανισμών για την ενίσχυση της ηπατικής λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα εμποδίζει τη δημιουργία νέου λίπους, διασπά το ήδη υπάρχον λίπος πιο αποτελεσματικά και απορροφά λιγότερο λίπος από την κυκλοφορία του αίματος», εξηγεί η Dr. Gunn.

«Ο συνδυασμός ωμών και μαγειρεμένων ντοματών στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, καθώς το μαγείρεμα καθιστά πιο εύκολη την απορρόφηση του λυκοπενίου από τον οργανισμό, ενώ οι ωμές ντομάτες διατηρούν άλλα θερμοευαίσθητα θρεπτικά συστατικά που καταστρέφονται με τη θερμότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας συνδυασμός ωμής και μαγειρεμένης ντομάτας μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα οφέλη για την υγεία».

Τι σημαίνουν τα ευρήματα της μελέτης

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτελούν «απόδειξη ότι οι μικρές, καθημερινές και σταθερές επιλογές στη διατροφή έχουν πραγματική σημασία», αναφέρει η Stacey Woodson, M.S., R.D.N., L.D.N., ιδιοκτήτρια του The Earth-Centered Dietitian.

Δεν είναι μόνο οι ντομάτες: Άλλες τροφές που υποστηρίζουν την υγεία του ήπατος

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι ντομάτες δεν είναι η μόνη τροφή που υποστηρίζει την υγεία του συκωτιού. Άλλες τροφές με αντιφλεγμονώδη δράση περιλαμβάνουν επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες, όπως:

Φρούτα και λαχανικά διαφόρων χρωμάτων

Δημητριακά ολικής αλέσεως

Ξηρούς καρπούς και σπόρους

Παράλληλα, ο περιορισμός της πρόσθετης ζάχαρης στην καθημερινή διατροφή μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη φροντίδα του ήπατος. Όπως επισημαίνει η Woodson, οι σταθερές και υγιεινές διατροφικές επιλογές, όταν γίνονται συνήθεια, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία του ήπατος σε βάθος χρόνου.