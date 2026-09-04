Αποστολία Ζώη: Η άμπωτη στη Ζανζιβάρη της χάλασε την «τέλεια» φωτογραφία – «Πού πήγε ο ωκεανός;»

Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει τις διακοπές της στη Ζανζιβάρη, μοιραζόμενη στιγμές από το ταξίδι της και τις εμπειρίες της. Μια προσπάθεια για την «τέλεια» φωτογραφία στο παραθαλάσσιο χωριό Paje δεν εξελίχθηκε όπως την είχε φανταστεί λόγω της άμπωτης, την οποία περιέγραψε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

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Αποστολία Ζώη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει τις διακοπές της στη Ζανζιβάρη, μοιραζόμενη στιγμές από το ταξίδι της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.
  • Σε νέα της ανάρτηση, η τραγουδίστρια θέλησε να δείξει εικόνες από το παραθαλάσσιο χωριό Paje, όμως η άμπωτη χάλασε την «τέλεια» φωτογραφία που είχε φανταστεί.
  • Με χιούμορ περιέγραψε την προσπάθειά της για το «instagrammable» στιγμιότυπο, αναρωτώμενη: «Πού πήγε ο ωκεανός;» και παρομοιάζοντας την άμπωτη με την «καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις διακοπές της στη Ζανζιβάρη συνεχίζει η Αποστολία Ζώη, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμές από το ταξίδι της και τις εμπειρίες που αποκομίζει από τον εξωτικό προορισμό.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια θέλησε να δείξει στους followers της εικόνες από το παραθαλάσσιο χωριό Paje, όμως η φωτογράφιση που είχε στο μυαλό της δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως την είχε φανταστεί. Αιτία ήταν η άμπωτη, η οποία είχε απομακρύνει σημαντικά τα νερά από την ακτή.

Η Αποστολία Ζώη περιέγραψε με χιούμορ την προσπάθειά της να δημιουργήσει το πολυπόθητο, όπως ανέφερε, «instagrammable» στιγμιότυπο, σημειώνοντας πως αντί να περπατά στα γαλαζοπράσινα νερά, χρειάστηκε να διανύσει περίπου δύο χιλιόμετρα στην άμμο μέχρι να συναντήσει τη θάλασσα.

«Ατελείωτη άμπωτη κι εγώ αισθάνομαι editorial σε περιοδικό! Πήγες Paje για να βγάλεις την κλασική instagrammable φωτογραφία “πατάω ξυπόλητος στα γαλαζοπράσινα νερά” και τελικά περπατάς δύο χιλιόμετρα στην άμμο ψάχνοντας πού πήγε ο ωκεανός;», έγραψε χαρακτηριστικά, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την απρόσμενη δυσκολία.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έδωσε και μερικές χρήσιμες συμβουλές σε όσους σχεδιάζουν να επισκεφθούν το Paje, ενώ συνέχισε την περιγραφή της εμπειρίας της με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού. «Η άμπωτη στο Paje δεν είναι απλά φυσικό φαινόμενο, είναι η καθημερινή άσκηση που δεν ζήτησες! Το νερό εξαφανίζεται πιο γρήγορα κι από τους μισθούς στις αρχές του μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συνδύασε έτσι τις εικόνες από το ταξίδι της με μια χιουμοριστική ματιά στις μικρές ανατροπές που μπορεί να προκύψουν ακόμη και όταν όλα έχουν οργανωθεί με στόχο την τέλεια φωτογραφία.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apostolia Zoi Official (@apostoliazoi)

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