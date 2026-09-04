Diddy: Έρχεται νωρίτερα η έξοδός του από τη φυλακή – Πότε αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος

Νέα αλλαγή σημειώθηκε στην ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, με τον μουσικό παραγωγό να αναμένεται πλέον να βγει από τη φυλακή στις 5 Φεβρουαρίου 2028, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Bureau of Prisons. Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του το 2025 για κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών, ενώ ο γιος του έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα αλλαγή σημειώθηκε στην ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, με τον μουσικό παραγωγό να αναμένεται πλέον να βγει από τη φυλακή στις 5 Φεβρουαρίου 2028, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Bureau of Prisons.
  • Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, μετά την καταδίκη του το 2025 για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών με σκοπό την πορνεία.
  • Την ίδια ώρα, ο γιος του, Κρίστιαν Κινγκ Κομπς, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον πατέρα του, λέγοντας: «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου».

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Νέα αλλαγή σημειώθηκε στην ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, με τον μουσικό παραγωγό να αναμένεται πλέον να βγει από τη φυλακή στις 5 Φεβρουαρίου 2028, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Bureau of Prisons.

Ο Diddy εκτίει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, μετά την καταδίκη του το 2025 για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά εκδιδόμενων γυναικών μεταξύ πολιτειών με σκοπό την πορνεία. Ο 56χρονος κρατείται στην ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ από τον Οκτώβριο του 2025.

Η ημερομηνία εξόδου του έχει μεταβληθεί αρκετές φορές. Αρχικά είχε υπολογιστεί για τον Ιούνιο του 2028, ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε γίνει γνωστό ότι η αποφυλάκισή του θα πραγματοποιούταν στις 20 Φεβρουαρίου 2028.

Πλέον, τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ως νέα ημερομηνία την 5η Φεβρουαρίου 2028.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκειται για την τελική ημερομηνία ή αν θα υπάρξει νέα μεταβολή.

Την ίδια ώρα, ο γιος του, Κρίστιαν Κινγκ Κομπς, έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον πατέρα του.

Κατά τη διάρκεια livestream του ράπερ DDG, στο οποίο συμμετείχε, ο 28χρονος κοίταξε την κάμερα και επανέλαβε δύο φορές: «Αφήστε ελεύθερο τον μπαμπά μου».

Στη συνέχεια, συνέχισε να κινείται στον ρυθμό της μουσικής, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται και να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

@tmz🚨🗣️ Diddy’s son Christian “King” Combs is standing by his dad, loud and clear.♬ original sound – TMZ

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