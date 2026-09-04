ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζητά από το Ανώτατο Δικαστήριο αυστηρότερους ελέγχους στις επιστολικές ψήφους

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Νέα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατέθεσε την Πέμπτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας την εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος για αυστηρότερους ελέγχους στις επιστολικές ψήφους, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το αίτημα αφορά το διάταγμα που υπέγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στις 31 Μαρτίου και το οποίο έχει προσβληθεί δικαστικά από πολιτείες υπό δημοκρατική διοίκηση. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει την επιστολική ψηφοφορία, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες της ήττας του στις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν, αποτέλεσμα που εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου οι συντηρητικοί δικαστές διαθέτουν σαφή πλειοψηφία, είχε δώσει στις 24 Αυγούστου μια προσωρινή νίκη στην κυβέρνηση, επιτρέποντας την εφαρμογή του μέτρου μέχρι να εξεταστεί περαιτέρω η υπόθεση.

Η νέα προσφυγή επαναφέρει το ζήτημα ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστική απόφαση επί της ουσίας της διαφοράς.

JUST IN: The Trump administration has filed an urgent appeal with the Supreme Court seeking permission to immediately implement new U.S. Postal Service rules for mail ballots which critics say impede on states' authority to run elections. https://t.co/mUDXNNMbGQ — ABC News (@ABC) September 3, 2026

Η συντηρητική πλειοψηφία του κορυφαίου δικαστικού θεσμού των ΗΠΑ έκρινε ότι η αναστολή της ισχύος του διατάγματος από ομοσπονδιακό δικαστήριο ήταν πρόωρη, διότι τα αμερικανικά ταχυδρομεία δεν είχαν ακόμη δημοσιοποιήσει τους κανόνες για την εφαρμογή του κειμένου.

Όμως, την 27η Αυγούστου, το ίδιο δικαστήριο ανέστειλε εκ νέου το διάταγμα, αφού οι κανόνες δημοσιοποιήθηκαν στο μεταξύ.

Το διάταγμα προβλέπει ότι οι υπηρεσίες μετανάστευσης και κοινωνικής ασφάλισης θα καταρτίσουν ομοσπονδιακό κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι τα ταχυδρομεία δεν θα παραδώσουν ψηφοδέλτια σε πολίτες για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός τους παρά μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτόν.

Η αντιδημοτικότητα του προέδρου Τραμπ αγγίζει επίπεδα ρεκόρ και οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι θα τους κοστίσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν όχι και στη Γερουσία, στις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του τον Νοέμβριο.